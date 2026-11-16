Pese a los decepcionantes resultados, Alemania se niega a tocarle un pelo a Klopp

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El estreno de Jürgen Klopp al frente de la selección alemana no ha sido ideal en cuanto a resultados: el equipo llega tercero de su grupo al decisivo duelo de este lunes ante los Países Bajos en la Liga de Naciones. Sin embargo, el veterano técnico no afronta ninguna tormenta de críticas en su país. Al contrario, goza de un claro respaldo mediático gracias a su personalidad y a su forma de comunicar, además de la apuesta por su nuevo proyecto para reconstruir la selección alemana.

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Aunque una eliminación temprana de la Liga de Naciones es una posibilidad real, el ambiente en Alemania no refleja la preocupación que cabría esperar ante el bajón de resultados. La atención se centra más bien en los cambios que Klopp ha empezado a aplicar desde que asumió el cargo y en su intento de formar un nuevo grupo capaz de devolver a la Mannschaft a su lugar, según informa «Foot Mercato».

El técnico alemán decidió introducir cambios profundos en la lista de la selección: convocó a 44 jugadores durante el primer parón internacional y luego redujo la cifra a 24 en la actual concentración, con el objetivo de conocer al mayor número posible de futbolistas disponibles y dar a los jóvenes talentos la oportunidad de demostrar su valía.

El arranque no trajo los resultados esperados. La selección alemana sufrió una sorprendente derrota en casa ante Grecia y después solo pudo empatar en el partido de vuelta, por lo que se ha quedado rezagada en la clasificación del grupo (tercera con 8 puntos). Mientras tanto, el estilo de juego que Klopp quiere implantar, conocido por su apuesta por un fútbol ofensivo e intenso, todavía necesita más tiempo para que sus rasgos se aprecien con claridad.

Aun así, hay algunas señales positivas que respaldan el proyecto del nuevo seleccionador. La más destacada es el notable rendimiento de Florian Wirtz con la selección, a lo que se suma la irrupción de varias caras nuevas con buen nivel, como los extremos Gruda y Scherhant y el lateral Treu, que se han beneficiado de la política de Klopp de ampliar el abanico de opciones y dar oportunidades a los jugadores jóvenes.

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Además, el entrenador no pudo contar con todos sus titulares durante el primer parón internacional, ante las ausencias de jugadores influyentes como Kai Havertz y Nico Schlotterbeck, lo que da al cuerpo técnico ciertos argumentos para explicar que la imagen futbolística de la selección aún no esté completa.

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En este sentido, Julian Jasch, periodista de «Fussball Transfers», habló del respaldo del que goza Klopp en Alemania: «Sinceramente, ahora mismo no veo ningún aspecto negativo ni nada que criticarle a Klopp. Está claro que es pronto para hablar de su influencia en el estilo de juego, pero su comunicación es mucho mejor que la de Nagelsmann».

El periodista alemán añadió que convocar a 44 jugadores en los primeros partidos fue una decisión importante para abrir la puerta a los jóvenes talentos, y señaló que esta política ha empezado a dar sus frutos, sobre todo con Treu y Scherhant, que han dejado señales positivas en sus apariciones con la selección.

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La admiración de la prensa alemana por Klopp no se limita a sus decisiones técnicas. Su personalidad y su presencia ante los medios despiertan un gran interés: el exentrenador del Liverpool suele afrontar las ruedas de prensa con un estilo que combina franqueza y sentido del humor, algo que le ha ayudado a ganarse un margen de confianza entre periodistas y aficionados, incluso en plena racha de malos resultados.

Su última rueda de prensa fue un claro ejemplo de ello. Klopp recurrió a la ironía para rebajar la presión antes del importante duelo ante los Países Bajos, y también lanzó un comentario irónico sobre Gianni Infantino, presidente de la FIFA , en una escena que reflejó su personalidad habitual y su capacidad para convertir los momentos de tensión en instantes de humor.

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Pero detrás de ese ambiente distendido, Klopp parece más centrado en el trabajo que le espera con la selección alemana, sin dejarse distraer por los resultados puntuales ni por las comparaciones prematuras. De hecho, subrayó la importancia de lo que el cuerpo técnico ha hecho en este tiempo: «El trabajo que hemos hecho ahora tiene prioridad sobre todo lo demás».

Estas declaraciones llegan antes de la prueba más importante para Klopp en el inicio de su etapa, cuando la selección alemana se mida a la neerlandesa en un partido de gran trascendencia para la clasificación del grupo, ya que cualquier nuevo tropiezo podría dejar a la Mannschaft sin billete para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

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Entre la presión de los resultados y la confianza de la prensa alemana, Klopp trata de ganar el tiempo necesario para plasmar sus ideas, apoyado en su enorme trayectoria en los banquillos y en una personalidad muy apreciada en su país. Sin embargo, el duelo ante los Países Bajos será una gran oportunidad para demostrar que la admiración por su figura puede traducirse poco a poco en resultados positivos sobre el césped.