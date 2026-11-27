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El alemán Jens Wissing, entrenador del Al-Ittihad, dejó en shock a la afición del equipo pese a la victoria lograda ante el NEOM en la Liga Roshn Saudí.

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El Al-Ittihad se impuso por 1-0 al NEOM en el partido que ambos disputaron el viernes por la noche en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí.

Pese a la victoria, Wissing reveló que su extremo neerlandés Steven Bergwijn ha sufrido una nueva lesión, a pesar de que acababa de recuperarse de ella para el partido ante el NEOM.

«Bergwijn no se encuentra bien y tenemos que comprobar su estado de salud con los servicios médicos», declaró el técnico alemán en la rueda de prensa posterior al encuentro, en palabras recogidas por el diario saudí Asharq Al-Awsat.

El extremo neerlandés fue titular en la victoria por 2-0 ante el Pakhtakor uzbeko el pasado lunes, en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones de Asia Élite.

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El exjugador estrella del Tottenham Hotspur abandonó aquel partido en el minuto 84 tras sufrir una contusión en la pierna, lo que generó dudas sobre su participación ante el NEOM.

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Sin embargo, Bergwijn volvió el jueves a los entrenamientos con el grupo del Al-Ittihad y llegó a tiempo para el partido ante el NEOM, en el que su entrenador, el alemán Jens Wissing, lo alineó como titular, antes de que volviera a lesionarse.

Sobre el partido, Wissing afirmó: «Estoy contento con la victoria. Es un triunfo importante ante un rival difícil. El NEOM ha demostrado su valía esta temporada, es capaz de ofrecer un fútbol potente y tiene fuerza física. Sufrimos ante ellos en la primera parte, y en la segunda vimos una reacción excelente de nuestros jugadores».

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Y añadió: «El aspecto físico es importante, sobre todo con el calor, aunque las temperaturas empiezan a suavizarse y nuestro nivel físico ha mejorado. El equipo que tenga una mejor preparación física estará en lo más alto de la liga».

El técnico alemán también criticó al tridente ofensivo del equipo en la primera parte, formado por Bergwijn, el nigeriano George Ilenikhena y Marwan Al-Sahafi, y aseguró que decidió sustituirlos al inicio de la segunda mitad por no estar satisfecho con su rendimiento.

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«No estuvimos bien en la primera parte y algunos jugadores no lograron ejecutar lo que les pedí en la presión, así que hice tres cambios porque no estaba contento con su rendimiento, y creo que funcionaron», concluyó.

Wissing dio entrada a tres jugadores al comienzo de la segunda parte: el delantero marroquí Youssef En-Nesyri, el centrocampista neerlandés Georginio Wijnaldum y Ahmed Al-Ghamdi.

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Youssef En-Nesyri cambió el rumbo del partido nada más entrar: sus movimientos causaron muchos problemas a la defensa del NEOM y estuvo cerca de marcar en varias ocasiones, aunque le faltó precisión en el último toque.

El desahogo llegó en el minuto 75, cuando el centrocampista argelino Houssem Aouar envió un pase largo entre líneas a la cabeza de Youssef En-Nesyri, que logró mandarlo al fondo de la red del conjunto visitante.

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En un primer momento, el árbitro anuló el gol por un supuesto fuera de juego del delantero marroquí, pero después consultó con el VAR, que confirmó que el tanto de En-Nesyri era válido.

El gol fue especial para Youssef En-Nesyri, ya que puso fin a una sequía goleadora de un mes entero con el Al-Ittihad, tanto en la Liga Roshn Saudí como en la Liga de Campeones de Asia Élite.

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Con este tanto, Youssef En-Nesyri se convirtió en el máximo goleador del Al-Ittihad esta temporada al alcanzar su noveno gol en todas las competiciones, igualado con el delantero nigeriano George Ilenikhena, que ha marcado la misma cifra.

Además, fue el tercer gol que el delantero marroquí le marca al NEOM, que se ha convertido en su víctima favorita en la Liga Roshn Saudí desde su llegada al Al-Ittihad en el invierno de la temporada pasada, según la empresa de estadísticas Opta.