El Al-Hilal se acercó a la contratación del jugador que sucederá al lateral portugués João Cancelo durante el actual mercado de fichajes veraniego, pese a la irrupción sorpresiva del Al-Qadisiyah para arrebatarle la operación.

Cancelo está cerca de fichar por el Barcelona durante el actual mercado de fichajes veraniego, debido a su deseo de no regresar al Al-Hilal tras el fin de su cesión, especialmente ante la presencia del entrenador italiano Simone Inzaghi.

El periodista saudí Abdulrahman Abaoud afirmó que el Al-Hilal alcanzó fases avanzadas en sus negociaciones con el Al-Taawoun para hacerse con los servicios de su lateral derecho Mohammed Mahzari en el actual mercado veraniego.

El Al-Hilal había intentado fichar a Mahzari desde el inicio del mercado para suplir a Cancelo la próxima temporada, si bien las elevadas exigencias económicas del Al-Taawoun lo alejaron de la operación durante el último periodo.

El Al-Qadisiyah entró en la operación durante el último periodo, con el fin de arrebatarle el lateral derecho saudí al Al-Hilal, antes de que "El Líder" regresara y se acercara a cerrarla.

Mahzari es considerado uno de los jugadores destacados del fútbol saudí, hasta el punto de que se incorporó a la selección absoluta el pasado mes de marzo para enfrentarse a Serbia, aunque no entró en la lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026.

Durante la temporada pasada, el futbolista de 24 años disputó 35 partidos con el Al-Taawoun entre la Liga saudí y la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, en los que logró marcar un gol y dar dos asistencias.