En el momento en que la Confederación Sudamericana de Fútbol expresó su "preocupación por las reiteradas actuaciones unilaterales" por parte de la Federación Internacional (FIFA), la Federación Argentina anunció su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, apenas unas horas después de la postura de la Conmebol.

El respaldo argentino llega en un momento en que Infantino afronta crecientes presiones, tras el retroceso de la Federación Internacional en su polémico proyecto de crear una empresa comercial propia y abrir parte de su capital a inversores del sector privado.

La Federación Argentina afirmó en un comunicado dirigido a Infantino y publicado durante las primeras horas de este viernes: "Queremos expresarle, y a través de usted a la dirección de la FIFA, nuestro apoyo a la gestión que se ha llevado a cabo a lo largo de los últimos diez años".

La Federación Argentina elogió el retroceso de la FIFA respecto al polémico proyecto, considerando que el reconocimiento por parte de Infantino de los errores cometidos durante el proceso de preparación del proyecto, junto con las disculpas que ofreció a las 211 federaciones miembro, representa un paso positivo.

El comunicado añadió, según recogió la cadena RMC: "Usted está al frente de una gestión que ha permitido lograr una transformación profunda en la FIFA, una gestión que ha abierto las puertas de la organización a todas las federaciones miembro y a las confederaciones continentales, lo que nos permite, a través de un diálogo franco y directo, seguir trabajando juntos por el desarrollo del fútbol en todos los niveles y en sus diversas disciplinas".

La Federación Argentina prosiguió: "Con la proximidad de la celebración del próximo congreso de la FIFA, la Federación renueva su profunda convicción de que el camino hacia adelante consiste en seguir trabajando bajo su liderazgo, con el fin de continuar desarrollando un fútbol mejor y más inclusivo".

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Apoyo argentino pese a la escalada de la Conmebol

La postura de la Federación Argentina representa un respaldo importante para Infantino, especialmente porque llegó apenas unas horas después de una sorprendente escalada por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a la que pertenece Argentina.

La Conmebol expresó, la noche del jueves y por unanimidad, su "preocupación por las reiteradas actuaciones unilaterales que se adoptan sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para tratar este tipo de casos".

Asimismo, la Conmebol dejó entrever la posibilidad de no renovar su apoyo a Infantino en las elecciones a la presidencia de la FIFA previstas para marzo de 2027, en las que el presidente de la Federación Internacional sigue siendo, hasta ahora, el único candidato.

Por su parte, las federaciones europeas de fútbol, que agrupan a 55 federaciones miembro, continúan con su acción contra Infantino, y mantuvieron su boicot a las competiciones de la FIFA, entre ellas el Mundial, pese al retroceso de la Federación Internacional en su proyecto comercial.

En cuanto a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), que agrupa a 35 federaciones miembro en la FIFA, reclamó a su vez una "revisión integral" del modo de gestión de la Federación Internacional.

Por su parte, la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que agrupa a 54 federaciones miembro, renovó por unanimidad su apoyo a Infantino, mientras que la Confederación Asiática de Fútbol, que agrupa a 46 federaciones, sigue dividida respecto a su postura sobre el presidente de la FIFA.

Estos acontecimientos se producen antes de las elecciones a la presidencia de la Federación Internacional en marzo de 2027, en medio de la creciente tensión entre Infantino y varias confederaciones continentales y federaciones nacionales en torno al estilo de gestión de la FIFA y la forma de tomar las decisiones.