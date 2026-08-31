Cuando Jürgen Klopp supo que Nathaniel Brown también iba a jugar en una posición poco habitual en el debut liguero del Bayern de Múnich ante el VfB Stuttgart (5:1), el nuevo seleccionador alemán reaccionó con la misma sorna con la que reaccionaría un Jürgen Klopp: "Por una vez tenemos un lateral izquierdo y entonces lo ponen de diez", se rió el técnico de 59 años en Sat.1.

Brown está llamado a hacer olvidar al menos por la izquierda los problemas que arrastra desde hace años la selección alemana en los laterales bajo el mando de Klopp, aunque en su nuevo club el fichaje de 50 millones de euros actuó en sus dos primeros partidos oficiales en un rol poco habitual como mediapunta.

¿Y cómo salió el experimento, impulsado por los problemas de personal? Irregular probablemente lo define bastante bien. "A veces, en nuestro equipo, los espacios de los laterales son parecidos a los de un diez. Es increíblemente bueno entre líneas", explicó el técnico del Bayern, Vincent Kompany, sobre su movimiento táctico tras la victoria en la Supercopa ante el Borussia Dortmund (2:1). Brown, que por última vez había jugado de diez en categorías inferiores, tuvo dificultades al principio para meterse en el partido, algo previsible dadas las circunstancias. Justo cuando empezaba a encontrarse más cómodo, marcó con una gran definición el gol que adelantó a los muniqueses.

¿Cómo jugó Nathaniel Brown como mediapunta en el FC Bayern?

"Al principio no estuve tan bien, en los primeros minutos no entré demasiado bien en el partido. Pero el gol luego me dio confianza", recordó Brown tras el pitido final sobre su debut oficial con el campeón récord del fútbol alemán. Con Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl y el fichaje Ismael Saibari, había hasta cuatro opciones consolidadas para la mediapunta que no estaban disponibles, aunque de forma llamativa Kompany no apostó por Tom Bischof, como se esperaba, sino que desplazó a Brown desde el lateral izquierdo al eje creativo.

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"No sé si ese era el plan. Sobre todo en los primeros partidos sí pensaba que me utilizarían atrás a la izquierda", reconoció el exjugador del Eintracht de Fráncfort, visiblemente sorprendido, dejando entrever entre líneas que preferiría actuar como lateral izquierdo. Cumplidor, añadió después: "Me da igual, me divertí muchísimo".

En líneas generales, Brown firmó un partido absolutamente correcto como diez ante el BVB. "Es un jugador increíblemente inteligente. Se mueve bien entre líneas y marca goles", elogió Kompany, mientras que el jefe del centro del campo, Joshua Kimmich, trazó una comparación muy elogiosa con un antiguo comodín del Bayern. "Por perfil puede jugar en las mismas posiciones que Raphael Guerreiro. Puede jugar de lateral izquierdo, de lateral derecho, en esta posición de diez, pero también por fuera", destacó Kimmich sobre la flexibilidad de Brown.

¿Por qué es Nathaniel Brown tan valioso para la profundidad de plantilla del FC Bayern?

En esa lista incluso se olvidó del seis, donde Brown también ofrece una opción de recambio, al igual que en los extremos ofensivos. El recién llegado es, por tanto, un auténtico activo para dar calidad de primer nivel al fondo de armario del Bayern, y en teoría puede cubrir casi cualquier puesto: "Solo quiero sumar minutos, da igual si es por la izquierda, por la derecha o como diez. Eso me da bastante igual. Claro, mi posición natural es la de lateral izquierdo, pero me siento cómodo en cualquier sitio. En este equipo es más fácil jugar también en posiciones poco habituales", dijo Brown tras el estreno liguero ante el Stuttgart.

En el duelo con el VfB, Brown tuvo bastante menos influencia en el juego que en Dortmund y le costó durante todo su tiempo sobre el campo (algo más de una hora). Sin embargo, la razón decisiva por la que previsiblemente ya no se le verá por ahora como diez es, naturalmente, otra: la situación de la plantilla simplemente empieza a aliviarse.

Musiala había estado recientemente de baja tras sus dos colapsos en los amistosos ante el Leipzig (3:1) y el Heidenheim (4:2), atribuidos a una disfunción neurológica que provoca las llamadas ausencias. Se volvió a aumentar la dosis de la medicación para tratar su enfermedad y se le dio al cuerpo el tiempo necesario para adaptarse; es posible que Musiala reaparezca el próximo fin de semana en Schalke. El jugador de 23 años, como aseguró Kompany no hace mucho, está desde un punto de vista estrictamente deportivo en su mejor momento desde hace mucho tiempo y, tras su lesión grave y de larga duración, podría recuperar por fin su mejor nivel.

Además de Jamal Musiala e Ismael Saibari: ¿qué otras estrellas volverán para la posición de mediapunta en el FC Bayern?

En lugar de la escasez de efectivos, en la posición de creador de juego del Bayern empieza a surgir cada vez más una potente competencia plagada de estrellas. El fichaje Saibari, que entró por Brown en el minuto 61 ante el Stuttgart, va recuperando poco a poco el ritmo tras la lesión muscular sufrida en el Mundial y dejó claro de forma impresionante en el arranque liguero cuánto puede aportar al FCB. Las asistencias del marroquí en el cuarto y quinto gol de los muniqueses fueron ambas de enorme calidad.

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Además de Musiala y Saibari, pronto también volverá a entrar en la dinámica del equipo el joven Karl, que sufrió una rotura de fibras musculares poco antes del Mundial y celebró su regreso ante el Stuttgart con unos minutos. Según sus propias palabras, ya está al "90 por ciento". Y luego también está Gnabry, baja por lesión desde abril, cuyo regreso a la competición va tomando forma lenta, pero segura.

Así las cosas, en las próximas semanas habrá cada vez menos necesidad de experimentar con Brown como diez. Klopp estará encantado, al fin y al cabo el internacional en ocho ocasiones está llamado a desempeñar un papel importante como lateral izquierdo en la reconstrucción de la selección alemana, y desde la perspectiva de Klopp tendría sentido que Brown también jugara como lateral izquierdo en su club. Aunque ahí tiene un competidor de renombre como Alphonso Davies, que espera haber dejado por fin atrás sus problemas físicos y que ante el Stuttgart firmó un regreso al once bastante convincente, pero que no puede desempeñarse con tanta flexibilidad como Brown.

Como diez ya no se le necesita de momento, pero desplazarse al lateral derecho, al seis o a los extremos ofensivos sigue siendo siempre una alternativa. Por decirlo libremente al estilo de Kimmich: el Bayern no solo ha fichado con Brown a un gran lateral izquierdo, sino también a un Guerreiro de un nivel aún más alto.