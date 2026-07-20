La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 no ensombrece el legado de Lionel Messi.

Pese a quedarse sin el segundo título, el capitán del “Tango” amplió su legado con números que lo consolidan como el mejor de la historia de los Mundiales.

Según la web de estadísticas «SofaScore», lidera ocho indicadores ofensivos desde 1966, lo que demuestra su impacto más allá de goles y títulos.

Es el jugador con más goles creados (12 asistencias) y lidera las contribuciones goleadoras con 33, marca que nadie iguala.

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Además, lidera las ocasiones claras creadas (24) y los pases clave (101), confirmando su papel como creador de juego.

Además, lidera los regates completados (140) y los tiros a puerta (64), demostrando su permanente amenaza ante la portería rival.

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Además, es el jugador con más partidos (34) y minutos (3.054) en Mundiales, lo que muestra su regularidad en varias ediciones.

Aunque el Mundial 2026 acabó con una dolorosa derrota ante España, los números muestran que Messi se despidió conservando un reinado histórico, consolidado como el jugador más influyente del Mundial moderno, no solo por sus títulos, sino por todo lo que aportó en el campo durante años.