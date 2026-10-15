¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Viking FK v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Pese a haber sido provocado: una leyenda de Alemania condena a Olise por su expulsión ante el Viking

Viking vs Bayern Múnich
Viking
Bayern Múnich
Liga de Campeones
M. Olise
Noruega
Alemania
Francia

«Esto es inaceptable»

Lothar Matthäus, leyenda de Alemania, criticó a Michael Olise, estrella del Bayern Múnich, tras su expulsión en el partido contra el Viking de Noruega, en la Liga de Campeones, que terminó con un empate 3-3.

El francés fue expulsado por primera vez en su carrera futbolística durante el partido de su equipo contra el club noruego Viking, después de cometer una falta en el minuto 74 y lanzar luego el balón a la cara del capitán del equipo rival, Zlatko Tripic, tras ser provocado.

Aprovechando la superioridad numérica, el conjunto noruego logró firmar el empate en el minuto 90.

 Matthäus declaró al diario "Bild": "Esto es inaceptable, incluso si el árbitro no lo vio".

 El jugador con más apariciones en la historia de la selección alemana es consciente de que los rivales intentan neutralizar a un futbolista influyente como Olise mediante el roce y la provocación, pero considera que el francés necesita aprender a manejar estas situaciones.

 El exjugador del Bayern explicó: "Por supuesto, intentan sacar del partido a un jugador así por todos los medios posibles".

Sin embargo, se negó a culpar a Tripic por su comportamiento y fue claro respecto al extremo francés: "Insisto en que Olise se dejó provocar".

Matthäus también lamentó las consecuencias de su reacción: "Al final, no solo se perjudicó a sí mismo, sino que, por encima de todo, perjudicó al equipo".

A pesar de las críticas, Matthäus no cree que imponer una sanción económica al jugador sea un paso necesario, sino que ve lo ocurrido como una oportunidad para que madure. Y afirmó: "Es un proceso de aprendizaje por el que tiene que pasar cualquier jugador joven, y Olise ya ha sido castigado suficiente, y es consciente de su error.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google