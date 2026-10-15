Lothar Matthäus, leyenda de Alemania, criticó a Michael Olise, estrella del Bayern Múnich, tras su expulsión en el partido contra el Viking de Noruega, en la Liga de Campeones, que terminó con un empate 3-3.

El francés fue expulsado por primera vez en su carrera futbolística durante el partido de su equipo contra el club noruego Viking, después de cometer una falta en el minuto 74 y lanzar luego el balón a la cara del capitán del equipo rival, Zlatko Tripic, tras ser provocado.

Aprovechando la superioridad numérica, el conjunto noruego logró firmar el empate en el minuto 90.

Matthäus declaró al diario "Bild": "Esto es inaceptable, incluso si el árbitro no lo vio".

El jugador con más apariciones en la historia de la selección alemana es consciente de que los rivales intentan neutralizar a un futbolista influyente como Olise mediante el roce y la provocación, pero considera que el francés necesita aprender a manejar estas situaciones.

El exjugador del Bayern explicó: "Por supuesto, intentan sacar del partido a un jugador así por todos los medios posibles".

Sin embargo, se negó a culpar a Tripic por su comportamiento y fue claro respecto al extremo francés: "Insisto en que Olise se dejó provocar".

Matthäus también lamentó las consecuencias de su reacción: "Al final, no solo se perjudicó a sí mismo, sino que, por encima de todo, perjudicó al equipo".

A pesar de las críticas, Matthäus no cree que imponer una sanción económica al jugador sea un paso necesario, sino que ve lo ocurrido como una oportunidad para que madure. Y afirmó: "Es un proceso de aprendizaje por el que tiene que pasar cualquier jugador joven, y Olise ya ha sido castigado suficiente, y es consciente de su error.