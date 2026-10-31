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El Chelsea ha sufrido un importante contratiempo en defensa: Maxence Lacroix estará de baja durante lo que resta de año. El francés sufrió una lesión muscular grave en el reciente partido de copa del Chelsea contra el Liverpool, lo que deja al entrenador Xabi Alonso con un serio problema a la hora de elegir la alineación.

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Desastre en la Carabao Cup para un defensa del Chelsea

La noche del central terminó antes de tiempo, poco antes del descanso, durante la eliminación del miércoles en la Carabao Cup a manos del Liverpool. Lacroix se detuvo bruscamente cuando intentaba seguir un desmarque de Cody Gakpo y avisó de inmediato al banquillo del Chelsea de que no podía continuar.

Según informa talkSPORT, el francés ha sufrido una rotura de grado tres en los isquiotibiales. Esta grave lesión muscular suele requerir entre ocho y 12 semanas de recuperación, lo que ha hecho temer en el club que no vuelva a jugar hasta el año nuevo.

Alonso confirma los primeros plazos

En su rueda de prensa del viernes, Alonso reconoció que no podría contar con su defensa estrella en el futuro inmediato. El técnico español descartó inicialmente al central para los próximos compromisos ligueros ante el Manchester United y el Sunderland.

«Max sufrió una lesión y no esperamos que esté listo antes del parón de selecciones», explicó Alonso a los periodistas. «Estará de baja unas semanas».

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Sin embargo, los informes médicos posteriores dibujan un panorama mucho más sombrío que la primera estimación del entrenador. La rotura de grado tres confirmada deja atrás las esperanzas de Alonso de que regresara relativamente pronto tras el parón de selecciones de noviembre.

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Un golpe devastador para la defensa del Chelsea

La baja de Lacroix supone un enorme problema táctico para Alonso. Tras su fichaje por el Chelsea procedente del Crystal Palace este verano, el defensa se había consolidado como un fijo en el once titular.

Antes de la dolorosa eliminación del miércoles en la tanda de penaltis, Lacroix había disputado más minutos que cualquier otro jugador de la plantilla. Completó los 90 minutos en siete de los ocho primeros partidos del Chelsea en la Premier League y fue titular en todas las eliminatorias de la Carabao Cup de esta temporada.

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La crisis defensiva se agrava con el aumento de jugadores lesionados en Stamford Bridge. El lateral Reece James continúa recuperándose de una pequeña intervención quirúrgica en la rodilla, mientras que Joao Pedro también estará varias semanas de baja por molestias en el muslo.

Cómo afrontar un exigente calendario navideño

El Chelsea debe encontrar ahora la forma de cubrir la baja del defensa con el que más ha contado antes de una exigente serie de partidos invernales. Se prevé que la prolongada ausencia de Lacroix le haga perderse unos 10 encuentros entre todas las competiciones.

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La defensa reconfigurada por Alonso afronta una dura prueba inmediata ante el Manchester United. Más adelante, tendrá que superar un exigente calendario de diciembre, con duelos de gran importancia ante los rivales Liverpool y Manchester City, sin su pieza clave en defensa.