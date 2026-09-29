Los temores del Barcelona se convirtieron en una dolorosa realidad, después de que el brasileño Raphinha sufriera una molestia muscular durante su participación con la selección de su país ante Australia, abandonando el terreno de juego al inicio de la segunda mitad del partido que enfrenta a ambos combinados, en un golpe preocupante para el club catalán, que temía que su estrella se lesionara durante el parón internacional.

Según un comunicado de la Confederación Brasileña, el capitán de la Canarinha abandonó el campo por sentir una "molestia en el muslo derecho", sin que se haya revelado hasta el momento la naturaleza de la lesión ni su gravedad.

A raíz de ello, el técnico Carlo Ancelotti decidió sustituirlo por Endrick al comienzo de la segunda mitad, después de que el jugador completara la primera parte de forma inmejorable y marcara el segundo gol de Brasil de penalti en el minuto 45, poniendo el marcador 2-2.

La salida de Raphinha llega en un momento sumamente delicado para el Barcelona, después de que precisamente el estado físico del jugador fuera motivo de inquietud dentro del club antes del inicio del actual parón.

El diario "Marca" reveló hace unos días que el Barcelona prestaba una atención especial a Raphinha por su nivel excepcional esta temporada, además de por afrontar un viaje agotador con la selección brasileña que incluye partidos en Australia y la India, con las consiguientes largas horas de viaje y el desgaste físico.

El periódico explicó que Raphinha había regresado en ocasiones anteriores de los parones internacionales con problemas físicos, lo que hizo que el Barcelona afrontara su actual convocatoria con una mayor dosis de preocupación.

Los temores del Barcelona no carecían de fundamento, pues informaciones brasileñas previas al parón señalaron que Raphinha se había lesionado durante sus dos últimas convocatorias con la selección.

El pasado mes de marzo, el extremo del Barcelona sufrió una lesión muscular durante el partido entre Brasil y Francia, y se vio obligado a abandonar la concentración de la selección y regresar a Barcelona, antes de ausentarse de los terrenos de juego durante cinco semanas.

Asimismo, Raphinha sufrió durante el último Mundial una lesión en la parte posterior del muslo derecho durante el partido entre Brasil y Haití, una lesión que lo apartó de dos encuentros de la selección. El sitio "GE", perteneciente a "Globo", confirmó en aquel momento que las pruebas acreditaron la existencia de una lesión muscular en el muslo derecho, y señaló también que el jugador había padecido varios problemas en la misma zona durante el periodo anterior.

¿Se perderá Raphinha partidos con el Barcelona?

Hasta el momento, no existe un diagnóstico definitivo que determine la naturaleza de la lesión de Raphinha ni el tiempo de su baja, ya que "Globo" describió la situación como una leve molestia en el muslo derecho.

La delicadeza de la situación radica en que Raphinha vive un inicio de temporada excepcional, habiendo marcado 14 goles en los primeros 8 partidos con el Barcelona, según las informaciones previas al parón internacional, lo que lo convierte en uno de los jugadores más destacados e influyentes del equipo.

Hansi Flick había reconocido antes del parón que la marcha de los jugadores del Barcelona a sus selecciones le generaba inquietud, afirmando que se siente preocupado cada vez que los jugadores abandonan el club, y que intenta afrontarlo con positividad y confiar en los cuerpos técnicos de las selecciones.

Así, el Barcelona aguarda ahora las pruebas médicas a las que se someterá Raphinha, para saber si se trata de una simple molestia pasajera o de una nueva lesión muscular que podría amenazar la participación del jugador con el conjunto catalán una vez finalizado el parón internacional.

La gravedad de la lesión de Raphinha aumenta a la luz del inicio legendario que vive con el Barcelona esta temporada, después de que el jugador brasileño pasara de extremo a delantero centro para firmar el mejor arranque goleador en la historia del club durante los primeros ocho partidos oficiales, marcando 14 goles, de los cuales 12 en las primeras siete jornadas de LaLiga.