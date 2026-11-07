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El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha defendido la elección del portero del RC Lens Robin Risser por delante de Jean Butez, del Como, para su convocatoria de 23 jugadores. La decisión llegó justo después de que Risser encajara nueve goles ante el Como de Butez, en un partido que Zidane calificó de anómalo.

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Zidane convoca a Risser tras la pesadilla del 9-1 en la Champions League

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha dado a conocer su convocatoria de 23 jugadores para los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Italia y Turquía. La decisión que más debate ha suscitado es la de la portería: Zidane ha vuelto a convocar al guardameta del RC Lens Robin Risser en detrimento del portero del Como Jean Butez.

La decisión llega justo después de que Risser viviera una noche de pesadilla en la Champions League en el Stade Bollaert-Delelis.

Risser encajó nueve goles en la histórica victoria por 9-1 del Como de Cesc Fabregas, que arrolló a su rival con Butez bajo palos para el club italiano.

Zidane califica de «anormal» la goleada por 9-1 y respalda a Risser

Al abordar la contundente derrota en la Champions League, Zidane analizó el partido con mesura y explicó por qué eligió a Risser por delante de Butez.

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«Vi un partido anormal, tanto por el resultado como por la forma de jugar. Hubo un equipo [Como] que fue extremadamente eficaz y otro [Lens] que es bastante bueno, con jugadores que hacen cosas muy bonitas, pero que en este partido se vio asfixiado y perdió la concentración», señaló Zidane.

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Próximos partidos ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA

«En la primera convocatoria teníamos previsto incluir a Robin [Risser], pero se lesionó y llamamos a Jean [Butez], que cumplió muy bien con su cometido y es un gran tipo», añadió el campeón del mundo de 1998. «Para esta concentración quería ver a Robin, y también a Fabien [Barthez]».

La jerarquía en la portería sigue abierta, con Barthez implicado en la decisión

Zidane aclaró que, aunque Mike Maignan sigue siendo la primera opción como titular, aún está por decidir la competencia por los puestos de suplente entre Guillaume Restes, del Toulouse, y Risser.

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«No puedo decíroslo ahora. El objetivo era confeccionar la lista; lo hablaremos con Fabien y tomaremos una decisión», afirmó Zidane sobre los puestos de segundo y tercer portero.

Risser figura en la convocatoria de 23 jugadores junto a los centrocampistas que regresan, Aurelien Tchouameni y Warren Zaire-Emery, y el capitán del Como, Lucas Da Cunha, que marcó el cuarto gol en aquella goleada por 9-1.

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Francia busca un puesto en los cuartos de final de la Liga de Naciones

Francia se concentrará en la sede de la FFF antes de afrontar sus dos últimos partidos de la fase de grupos: contra Italia en San Siro el jueves 12 de noviembre y contra Turquía en Burdeos el domingo 15 de noviembre.

En una posición favorable tras sumar tres victorias y un empate, Francia aspira a asegurar su plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones, previstos para marzo de 2027.

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Zidane y el entrenador de porteros Fabien Barthez trabajarán estrechamente con Risser para ayudarle a recuperar la confianza tras su dolorosa noche europea contra el Como.