Persiguen un espejismo... ¡Miles de franceses piden que se repita el partido contra España!

Tras perder 0-2 ante España en semifinales del Mundial 2026, aficionados franceses iniciaron una campaña en internet para pedir que se repita el partido, alegando un error arbitral previo al primer gol.

Según RMC, la petición nació horas después de la eliminación francesa, al considerar los seguidores que el partido sufrió un error arbitral decisivo. La iniciativa, que exige repetir el encuentro, ha desatado una amplia polémica en las redes.

Protesta por el penalti

Argumentan que Lamine Yamal tocó el balón con la mano antes de que Lucas Hernández cometiera la falta dentro del área, por lo que el penalti no debería haber sido concedido.

La petición afirma: «Francia no debería haber encajado ese primer gol, ya que cambió el rumbo del partido. Las competiciones deben decidirse por las reglas, y lo que ocurrió aquella noche no se ajusta a ellas».

Decenas de miles de personas ya la apoyan.

Hasta el mediodía del jueves la iniciativa superaba las 45 000 firmas, reflejo del malestar de la afición francesa por la actuación arbitral.

Según RMC, la FIFA no contempla repetir partidos por errores arbitrales, así que la petición probablemente quede desestimada.

Polémica arbitral y críticas de Deschamps

La iniciativa surgió tras las críticas del seleccionador francés, Didier Deschamps, al árbitro salvadoreño Iván Barton, a quien cuestionó por su preparación para pitar una semifinal mundialista, aunque también admitió que los errores de sus jugadores fueron clave en la derrota.

Ahora Francia se centra en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra el sábado, mientras que España prepara la final ante Argentina el domingo, en busca de su segundo título mundial.