Cómo ver el Persib Bandung vs FC Seoul con una VPN

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Previa del partido

AFC Champions League Two - Jornada 5 25 nov 2026 - 07:15

El Persib Bandung recibe al FC Seoul en la Liga de Campeones 2 de la AFC, con la clasificación del grupo E en juego. Aún no se han confirmado los detalles del estadio para este encuentro.

El Persib llega en un buen momento. Venció al Bali United por 2-1 en la Super League el 22 de noviembre, su cuarta victoria en cinco partidos entre todas las competiciones.

El equipo indonesio también lidera el grupo y ya ha conseguido una victoria ante este rival. Ganó 1-0 en Seúl en septiembre.

Fuera del campo, el Persib ha vivido una semana de despedidas. El exlateral izquierdo de Francia Layvin Kurzawa, que terminó su carrera en el club, anunció su retirada el 17 de noviembre.

El FC Seoul llega tras ganar 1-0 a domicilio al Jeonbuk Hyundai Motors en la K-League 1. Ese resultado llegó después de una derrota ante el Ulsan HD, y el equipo surcoreano ha ganado sus dos últimos partidos continentales por amplios márgenes.

El Seoul ocupa la segunda posición del grupo, por lo que tiene motivos para buscar un buen resultado en Bandung. Así puedes seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión del Persib Bandung vs FC Seoul. Los detalles del canal de televisión y el streaming se añadirán cuando se confirmen los operadores.

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