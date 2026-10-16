En un episodio insólito que sitúa a una de las estrellas del Real Madrid ante la justicia española, el Juzgado de lo Penal de Madrid ha fijado el 21 de diciembre como fecha para el inicio del juicio contra el defensa francés Ferland Mendy, acusado de provocar un ataque sangriento de sus perros contra un menor de 17 años.

La Fiscalía reclama una multa de 1.200 euros para el defensa del conjunto blanco, además de una indemnización a las víctimas por un importe de 5.700 euros.

Según un auto emitido el 1 de octubre, de acuerdo con el diario español "Sport", la vista se celebrará en la sede judicial de la calle Julián Camarillo, en Madrid, con la citación de todas las partes implicadas, es decir, Mendy, los testigos, los peritos y las víctimas, y el jugador prestará declaración con la asistencia de un intérprete de francés.

La historia de cuatro perros fugados y un final trágico

Los detalles del escalofriante suceso se remontan a la tarde del 4 de enero de 2023, cuando cuatro de los perros de Mendy escaparon de su casa en Alcobendas, después de que el jugador descuidara el cierre correcto de la verja.

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Al llegar a una zona residencial, uno de los perros se acercó a una mujer que paseaba con su perro y atacó a este último con suma violencia, causándole heridas de gravedad que finalmente obligaron a los veterinarios a practicarle la eutanasia.

La tragedia no se detuvo ahí: cuando un joven de 17 años, que también paseaba con su perro, vio lo que estaba ocurriendo, acudió en auxilio de la mujer y se convirtió en la siguiente víctima.

El joven sufrió una fuerte mordedura del perro en su pierna izquierda, que le dejó cuatro cicatrices, algunas de hasta dos centímetros de diámetro, y fue sometido a una intervención quirúrgica que requirió 30 días de recuperación.

Su perro tampoco se libró del ataque, ya que sufrió mordeduras en el cuello y en el pecho, además de la pérdida de uno de sus dientes, lo que exigió una intervención quirúrgica urgente.

Negligencia grave y perros sin vacunar

La Fiscalía acusó de forma expresa a Mendy de negligencia, al sostener que "descuidó el deber de diligencia y no adoptó las precauciones esperables de una persona cuidadosa en la tenencia de animales de gran tamaño, al no asegurarse del cierre correcto de la verja tras la entrada del vehículo".

La Fiscalía añadió que esa negligencia "provocó la huida de los perros del recinto y que permanecieran sueltos en la calle durante un tiempo indeterminado, generando una situación de peligro para las personas y para otros animales".

Las investigaciones revelaron otra sorpresa: los cuatro perros del jugador "no estaban provistos de microchips de identificación, no contaban con el seguro de responsabilidad civil obligatorio y no habían recibido la vacuna contra la rabia".

El juez de Alcobendas que envió a Mendy a juicio ha citado a declarar al joven herido, a su padre, propietario del perro agredido, y a la dueña del perro al que se practicó la eutanasia, además de a los agentes de la policía de Alcobendas que intervinieron en el suceso.



