Perr Schuurs, nuevo fichaje del NEC, envía una señal clara desde el primer momento

Perr Schuurs afirmó el martes a ESPN que el NEC, que lo fichó hasta mediados de 2029, no puede lanzarlo directamente a la piscina. El defensa, que llega libre a Nimega, jugó su último partido en octubre de 2023 y luego sufrió varias lesiones.

Con molestias persistentes en la rodilla, en febrero rescindió su contrato con el Torino. Cuatro meses después, el exdefensa del Ajax, quien ha reconocido episodios de depresión, encuentra un nuevo rumbo.

«El director técnico me explicó las ambiciones del club y comparé las mías con las de la entidad», afirma tras firmar. «La sensación fue muy positiva y luego hablé con el entrenador; también fue muy bien».

Schuurs, de 26 años, reconoce que necesita tiempo para adaptarse al NEC. «Debo ser realista: estuve lesionado mucho tiempo, pero el club me da esa oportunidad y, con sus ambiciones y la posibilidad de jugar en Europa, es el escenario perfecto».

«Ahora continúo con mi recuperación en Ámsterdam junto a mi fisioterapeuta. Esa era una de mis condiciones: que el club me diera tiempo para ponerme en forma».

Su meta es estar listo para los partidos a mediados de septiembre y trabaja en estrecha colaboración con el club para lograrlo.

Si está en plena forma a mediados de septiembre, podría debutar contra el Ajax el 10 de octubre en el Johan Cruijff ArenA.