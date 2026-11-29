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El Real Madrid se estrella en su propio estadio ante el Alavés. La estrella Bellingham protagoniza un piscinazo de graves consecuencias poco antes del final y Mourinho hace de las suyas.

Se disputan los últimos minutos en el Bernabéu. El Real Madrid pierde contra el Alavés, un equipo de mitad de tabla, por un sorprendente 1-2, así que el área visitante es un hervidero.

Yan Diomande avanza con el balón por la banda izquierda y lo envía raso al área. Kylian Mbappe no llega, pero, detrás de él, Jude Bellingham aparece casi a la altura del punto de penalti, se adelanta a dos rivales, toca el balón con la izquierda y cae al suelo. El árbitro Cesar Soto Grado pita y señala inmediatamente el punto de penalti.

Entonces, el VAR Jorge Figueroa Vazquez avisa al colegiado y le llama al monitor. La decisión no se mantiene. El penalti a favor del Real Madrid pasa a ser un piscinazo de Bellingham y el inglés, que ya estaba amonestado, ve la segunda amarilla y es expulsado.

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El Real Madrid no consigue marcar en el tiempo restante, por lo que el partido acaba 1-2. El equipo blanco puede perder así el contacto con el FC Barcelona, que el domingo podría ampliar su ventaja a seis puntos, y vuelve a caer al tercer puesto de la tabla, por detrás de su rival de la ciudad, el Atlético .

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¿Un error arbitral claro? Las dudas sobre la caída de Bellingham

En internet pueden verse innumerables vídeos breves de la acción de Bellingham. Desde un ángulo parece, sin duda, un piscinazo claro; desde otro, se aprecia un contacto del defensa del Alavés que Bellingham aprovecha con inteligencia.

Por decencia, no corresponde atribuir intención de engañar a la estrella de 23 años. Del mismo modo, tampoco cabe poner en duda la honradez del equipo arbitral. Así pues, el VAR debió de advertir a su compañero sobre el terreno de juego de que quizá se había dejado engañar por la caída de Bellingham. Al ver las imágenes, Soto Grado aparentemente llegó a la misma conclusión; de lo contrario, no habría rectificado su primera impresión.

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Y esa interpretación tiene sentido: la caída de Bellingham seguramente no fue provocada por la pierna de un defensor rival. Pero probablemente nunca se podrá aclarar del todo si la antigua estrella del Borussia Dortmund simplemente intentó engañar o si, con una caída espectacular, se limitó a hacer visible un contacto que no fue demasiado fuerte. Siempre queda, además, la zona gris: ¿se trataba de EL ERROR CLARO que exige el reglamento?

Getty Images

Así valora Jose Mourinho la jugada del penalti

Para aclararlo, por supuesto, puede ayudar Jose Mourinho. Como es sabido, el técnico portugués del Real Madrid está por encima de toda sospecha de parcialidad y, una vez más, por decencia, no corresponde acusarle de que dejaría a los árbitros a los pies de los caballos , perdón, de que no daría prioridad a un análisis objetivo de cada jugada ni haría todo lo posible por fomentar el respeto entre todas las partes.

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Así que llega el turno de Mourinho. Dijo que había visto la jugada desde el banquillo y que «tenía dudas». En la rueda de prensa añadió que señalar un penalti a favor de su equipo «podría ser exagerado». Pero matizó: «Jude dice que es penalti y sigue diciéndolo después del partido. Si un jugador dice que es penalti, yo también tengo que pensarlo. Si un jugador dice después del partido que hubo contacto, tengo que creerle».

Getty Images

El anti-Kompany: Mourinho sí carga contra el árbitro

Hasta ahí, todo bien. Mourinho expone un dilema perfectamente comprensible. Unos dicen una cosa y otros, otra. Y sí, por supuesto que es parcial como entrenador de su jugador, como debe ser. Nada que objetar.

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Pero entonces el técnico de 63 años fue más allá: «Veremos a quién expulsa este árbitro la próxima temporada. Hace dos años fue Mbappe; el año pasado, creo que Vinicius; esta vez, Jude. Veremos si el año que viene le toca a Courtois. Creo que a este árbitro le gusta demostrar su poder y dejar claro que es un fenómeno».

Después, Mourinho admitió generosamente que no habían perdido «por culpa del árbitro, sino por nuestra propia culpa». Y que «asumo la responsabilidad». El exitoso técnico también debe responder por su retórica y aceptar la comparación con sus colegas. Vincent Kompany, del Bayern de Múnich, sale mejor parado a la hora de gestionar una situación incómoda. Así, el entrenador belga del equipo muniqués convirtió un gris 0-0 ante el Hamburgo el sábado, acompañado de nuevos golpes para su equipo, en una lección magistral de comunicación y actitud .

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A Mourinho y al Real Madrid les espera ahora una exigente serie de tres partidos: el miércoles ante la Real Sociedad, el domingo en Bilbao y, el miércoles siguiente, ante el Arsenal.