Perlaza anhela los entrenamientos en grupo: "Necesitamos coordinar movimientos y trabajar con los compañeros"

En plena recta de preparación para la vuelta del futbol oficial, sigue sumando sesiones de entrenamientos y espera lanzarse con los ensayos colectivos para afinar detalles y sentirse sólido de cara al regreso a los terrenos de juego.

En este sentido, Baldomero Perlaza es una de las piezas que se pronunció acerca de la larga paralización de cinco meses y de lo que fue ejercitarse sin poder hacerlo en compañía.

"Ha sido difícil, no es lo mismo darle un pase a un cajón, que a un compañero. Esperamos que pronto podamos trabajar en grupo, necesitamos coordinar movimientos, trabajar tácticamente con los compañeros y estar al choque con la pelota", expresó el vallecaucano en declaraciones que consigna el sitio futbolred.com.

Además, el ex jugador de Independiente Santa Fe se refirió a sus sensaciones personales: "Físicamente me siento muy bien, todavía no podemos medir cómo va el grupo, porque estamos trabajando de manera individual".

Mientras que a la hora de hacer referencia a los pedidos de Juan Carlos Osorio, estratega del conjunto verdolaga, el futbolista de 28 años completó: "El profe (Osorio) nos recalca que debemos estar muy bien físicamente, aprovechar esos trabajos individuales y, cuando vuelva el campeonato, retomar la memoria futbolística para sacar ventaja en cada partido".