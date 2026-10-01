Periodista saudí sobre Cristiano Ronaldo: ¡El héroe ha muerto!

Turki Al-Ajmah, el conocido periodista saudí, realizó unas llamativas declaraciones sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal, tras la polémica surgida con el veterano entrenador Jorge Jesus.

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Ronaldo chocó con Jesus durante los últimos días, después de la decisión del técnico portugués de no alinearlo ante Noruega, pese a que realizó ejercicios de calentamiento durante un largo rato. Lo que encendió la polémica fueron las declaraciones del veterano director técnico, en las que aseguró que "el Don" no cambiaría su filosofía ni su plan, lo que llevó a la estrella del Al-Nassr saudí a abandonar la concentración y dirigirse a Madrid.

Sobre este asunto, Al-Ajmah dijo en declaraciones a través de la plataforma saudí "Thmanyah": "Está claro que Jesus no bromea, pues tomó una decisión firme, a pesar del valor de Cristiano Ronaldo".

Y añadió: "En algunas historias el héroe vive, pero en la historia de Ronaldo 'el héroe ha muerto', y esto es algo natural para la historia del Don, pues tenía que terminar de esta manera".

Y concluyó: "Ronaldo es un gran valor sin la menor duda, pero desde mi punto de vista este es el final del viaje histórico".



