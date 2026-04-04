Periodista saudí: Diaby no respeta al club... y debe ser expulsado de inmediato

El francés Moussa Diaby, extremo del Al-Ittihad de Yeda, fue objeto de duras críticas tras su expulsión durante el partido contra el Al-Hazm, a pesar de que su equipo se impuso por 1-0 en el encuentro que enfrentó a ambos equipos en la 27.ª jornada de la Liga Profesional Roshen.

Diaby fue expulsado a los 34 minutos del inicio del partido, tras agredir a un jugador del Al-Hazm con un fuerte golpe en el bajo vientre, lo que provocó una gran indignación en las gradas, donde la afición abucheó al extremo francés mientras abandonaba el terreno de juego.

Sobre esta expulsión, el periodista saudí Manaf Abu Shuqair declaró en el programa saudí «Dourina Ghair»: «Lo que hizo Diaby es una gran falta de respeto y una falta de responsabilidad, ya que no respeta ni al club ni a la afición».

Y añadió: «Vimos los silbidos de la afición mientras se retiraba, y eso se debe a que actuó de forma imprudente sin tener en cuenta el interés del equipo, y creo que el jugador se ve a sí mismo por encima del club».

Continuó diciendo: «La directiva del Al-Ittihad debe sancionar a Diaby, ya que juega con imprudencia y no se siente responsable, y creo que se marchará en verano».

Y concluyó: «La directiva del Al-Ittihad debe plantearse despedir al jugador de cualquier forma al final de la temporada, dada la mala situación técnica y disciplinaria a la que ha llegado».