Periodista portugués: ¡lo que ocurrió con Cristiano Ronaldo es una vergüenza para nosotros!

El periodista portugués Luís Vilar hizo unas declaraciones incendiarias sobre la decisión de retirarse de su compatriota Cristiano Ronaldo, pues considera que la salida de "el Bicho" de la selección de su país de esta manera representa una vergüenza.

Ronaldo había anunciado ayer jueves su retirada a nivel internacional, tras una carrera asombrosa en la que se coronó con 3 títulos: la Liga de Naciones de la UEFA (2), además de la Eurocopa (1), sumado a la anotación de 146 goles y 45 asistencias en 234 partidos.

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Vilar dijo en declaraciones a través del programa "En la portería" de la cadena " Al Arabiya ": "Todos en Portugal quedaron conmocionados por la decisión de Ronaldo de retirarse".

Y agregó: "Ronaldo tomó la decisión de retirarse porque no quiere jugar bajo la dirección de Jorge Jesus, pero el entrenador lo trató de forma equivocada, porque estamos hablando actualmente del mejor jugador de la historia de Portugal".

Y continuó: "Ronaldo fue y seguirá siendo el mejor jugador de la historia de Portugal para siempre. Estoy de acuerdo en que el Bicho no ofreció niveles asombrosos, pero la selección tampoco estuvo bien, y no se le puede culpar de todo".

Y concluyó: "Ronaldo le dio mucho a Portugal y debía ser valorado como corresponde, porque es una de las leyendas del fútbol".