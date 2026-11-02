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TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Periodista madridista: quien reduce la victoria del Real Madrid al arbitraje no entiende de fútbol

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
España

Admitió que el penalti de Mbappé no es penalti

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El periodista español Tomás Roncero, director del diario "As", cercano al Real Madrid, criticó las decisiones arbitrales que se vivieron en el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Racing de Santander, que terminó con la victoria del conjunto blanco por tres goles a cero en el estadio de El Sardinero, en el marco de la competición de LaLiga española, al considerar que el árbitro José Luis Munuera Montero cometió errores en el tratamiento de más de una jugada polémica, pese a reconocer que el penalti que obtuvo Kylian Mbappé no merecía haberse señalado.

Roncero centró su intervención en dos incidencias: la primera, el penalti que el árbitro señaló a favor de Mbappé tras unos 10 minutos del inicio del partido, y la segunda, la entrada del jugador del Real Madrid Diomande dentro del área, que el periodista consideró que requería una intervención arbitral que no se produjo.

Roncero comentó sobre ambas jugadas: "El árbitro privó a Diomande de un penalti clarísimo, mientras que el de Mbappé, para mí, no es penalti".

El periodista aclaró que no niega la existencia de un contacto entre el defensa del Racing y el delantero francés, pero no considera que ese contacto fuera suficiente para señalar una falta, y añadió: "Es cierto que le puso el brazo encima, pero eso no quiere decir que no pasara nada; aun así, no creo que el contacto merezca la señalización de un penalti".

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El mayor enfado de Roncero fue por lo ocurrido con Diomande, pues criticó la no intervención de la tecnología del videoarbitraje para revisar la jugada, al decir: "No entiendo por qué la sala del VAR no le pidió al árbitro revisar la entrada sobre Diomande, porque ese golpe merece una tarjeta amarilla en mi opinión, y si merece amonestación, eso significa que es falta, y se debería haber avisado al árbitro de ello".

El periodista resumió su postura sobre la actuación del videoarbitraje al afirmar que no intervino para revisar la jugada de Diomande, mientras que sí llamó al árbitro para revisar el penalti de Mbappé, al considerar que el tratamiento de ambos casos no fue coherente.

Roncero también respondió a posibles comparaciones con jugadas similares de otros jugadores, al asegurar que habría adoptado la misma postura si Lamine Yamal hubiera sufrido una entrada similar que el árbitro no hubiera señalado, en alusión a que su objeción está ligada a su valoración de la jugada y no a la identidad del equipo beneficiado.

Al margen de la polémica arbitral, Roncero defendió la actuación del Real Madrid, al considerar que el debate sobre las decisiones del árbitro eclipsó la superioridad del equipo durante el partido, y dijo que el resultado no habría cambiado ni siquiera si no se hubiera señalado el penalti de Mbappé.

Añadió que la diferencia entre ambos equipos fue clara, al señalar que el Real Madrid ganó por tres goles a cero y pudo haber marcado más, mientras que su portero Thibaut Courtois, según sus palabras, solo tuvo que atajar un balón.

Roncero concluyó su intervención criticando a quienes reducen el resultado del partido a las decisiones arbitrales, al decir que quien cree que el Real Madrid solo habla de arbitraje o no entiende de fútbol o hace la vista gorda deliberadamente ante la realidad de lo que ocurrió sobre el terreno de juego.

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