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Hussein Hamdy

Traducido por

Periodista madridista: Güler hace magia con el Madrid y Diomandé jugará por su precio

J. Mourinho
Y. Diomande
A. Guler
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¿Realidad o exageración?

Tomás Roncero, el famoso analista del programa El Chiringuito y subdirector del diario As, comentó la alineación del Real Madrid para el partido ante el Rayo Vallecano, este sábado, en la quinta jornada de LaLiga.

El Real Madrid ganó el encuentro por 4-1 en el estadio Santiago Bernabéu, colocándose provisionalmente en lo más alto de LaLiga, igualado a puntos con el Barcelona.

Roncero, conocido por su afición madridista, dijo en declaraciones destacadas por el diario As: "Güler es el faro del equipo; Bernardo aporta al Madrid organización y equilibrio, mientras que Arda es quien hace la magia y ofrece el toque diferencial".

Y añadió Roncero: "En los últimos 20 minutos, el Real Madrid no solo salió de su letargo, sino que también empezó a generar peligro. Es un partido completamente distinto. La entrada de Diomandé es imprescindible dada la cantidad que el club pagó por su fichaje, pero tiene que brillar y demostrar su valía o jugará Güler".

Cabe recordar que los periodistas también le formularon a José Mourinho, entrenador del Real Madrid, preguntas en la rueda de prensa sobre el motivo por el que Arda Güler se sentó en el banquillo ante el Rayo Vallecano en favor de Yan Diomandé.

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