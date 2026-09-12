Periodista madridista: el dilema de Mbappé y Vinicius domina la mente de Mourinho

El mayor objetivo de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, es lograr por fin la compenetración entre Vinicius Junior y Kylian Mbappé, después de que ningún técnico haya conseguido hasta ahora convertir a la dupla en una potente sociedad ofensiva desde que coincidieron juntos.

Esta información llega según el diario español "Mundo Deportivo", que señaló que la pregunta que siempre se repite es: "¿Vinicius o Mbappé?", pero la realidad es que la dupla puede, e incluso debe, jugar junta en el once y complementarse el uno al otro, algo que no ha ocurrido desde que coincidieron, y que ahora se ha convertido en el mayor objetivo de Mourinho en su regreso al feudo del Santiago Bernabéu.

El célebre periodista Tomás Roncero afirmó, durante el programa "El Larguero": "Había gente que dudaba, porque decían que, con todo lo que está pasando con Vinicius, quizá Mourinho pensara en sentar a Vini en el banquillo en algunas ocasiones, como hizo Xabi Alonso. Pero es justo lo contrario. Él sabe que lo necesita, y lo que no quiere es perderlo, porque sabe que va a ser un jugador titular".

Y añadió el periodista conocido por su afinidad con el Real Madrid: "Es cierto que Vinicius no atraviesa su mejor momento, sobre todo a nivel de inspiración ofensiva. Pero me han dicho que Mourinho lo rodea en todo momento y le brinda un apoyo real, y no solo con palmaditas en la espalda. Es plenamente consciente de que el equipo se apoya en Vinicius y en otros 10 jugadores".

Prosiguió: "Su mayor objetivo es que Vinicius se compenetre por fin con Mbappé, porque la situación de Bellingham no genera ninguna duda. Actualmente juega en su posición ideal, como organizador de juego que llega desde atrás, y marcará muchos goles y volverá al nivel que mostró en su primer año o en el Mundial. Pero la realidad es que nadie ha logrado convertir a Vinicius y Mbappé en una dupla temible para los rivales".

Y concluyó: "Un día está acertado uno, y otro día lo está el otro, y marcan goles bonitos, pero nunca han llegado a ser al mismo tiempo una dupla feroz y complementaria. Por eso nadie debería tener duda alguna, porque el lugar de Vinicius en el once titular no corre ningún peligro".



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