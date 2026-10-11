El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, se negó a comparecer ante los medios de comunicación tras la victoria por 1-0 sobre el Villarreal, en el partido que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu, en protesta por la expulsión del brasileño Vinícius Júnior.

Según la emisora española Cadena SER, Mourinho no acudió a la rueda de prensa posterior al partido, y tampoco comparecieron ninguno de sus ayudantes ni de los jugadores del equipo en la zona mixta, una decisión que anunciaron los empleados de LaLiga presentes en el estadio Santiago Bernabéu.

El enfado del conjunto blanco se debe a la expulsión que sufrió Vinícius Júnior, a pesar del éxito del Real Madrid en lograr los tres puntos gracias a un único gol marcado por Diomande.

El entrenador portugués mostró un claro enfado tras exhibirse la tarjeta roja al jugador brasileño, y decidió no acudir a la rueda de prensa.

El Real Madrid se verá obligado a pagar una multa económica por la ausencia de José Mourinho en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Mourinho, como siempre lo hemos conocido

El periodista Antonio Romero consideró que Mourinho reveló su verdadera personalidad con esta decisión, al afirmar: "Decíais que Mourinho había llegado más tranquilo, pero mostró su verdadero rostro desde la primera vez. Tengo la sensación de que detrás de la decisión de Mourinho hay dos cuestiones; la primera es que ya ha empezado a jugar el partido del Clásico, y la segunda es que evita responder a preguntas incómodas sobre el modesto nivel que ofrece el equipo, que tiende a empeorar".

Por su parte, el analista Julio Pulido opina que Mourinho no ha cambiado respecto a lo que era en el pasado, al decir: "Juega más fuera del campo que dentro de él. Su estrategia está clara, y es compensar la falta de fútbol del equipo generando tensión y escalada. Si cree que esta forma le acercará al estilo de juego del Barcelona, se equivoca, porque es una estrategia incorrecta. Ha empezado a trabajar internamente para convencer a los jugadores de la necesidad de caldear el ambiente, y ha adoptado el discurso del club que dice que los árbitros perjudican al Real Madrid".

Jordi Martí aseguró que la afición del Real Madrid ha adoptado el discurso que dice que LaLiga sufre corrupción, y añadió: "Creía que no volveríamos a ver la peor versión de Mourinho, pero ha vuelto para quedarse. Lo contamina todo con su toxicidad".



