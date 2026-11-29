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El Real Madrid sufrió el sábado una dura derrota por 1-2 ante su visitante, el Deportivo Alavés, en el estadio Santiago Bernabéu, y desperdició la oportunidad de seguir presionando al Barcelona, líder de LaLiga.

El Real Madrid volvió a ofrecer una imagen preocupante en la primera parte: tuvo la posesión, pero apenas encontró soluciones para romper el entramado defensivo planteado por el técnico Quique Sánchez Flores.

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El Alavés resistió hasta el pitido final y se llevó tres valiosos puntos del Santiago Bernabéu.

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La derrota cortó la racha de victorias del Real Madrid, lo dejó en la tercera posición y dio al Barcelona la oportunidad de ampliar la ventaja a 6 puntos.

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«Los errores del Real Madrid»

El destacado periodista Manolo Lama analizó en el programa «Tiempo de Juego» de la emisora española «COPE» las principales razones que, a su juicio, explican el tropiezo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Lama consideró que la falta de puntería fue el primer factor de la derrota y señaló que el equipo tuvo ocasiones suficientes para sentenciar el partido.

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«El Real Madrid cometió varios errores. El primero, la falta de puntería. Tuvo ocasiones, desde mi punto de vista, para ganar el partido», afirmó.

Lama también atribuyó a Mourinho parte de la responsabilidad por sus decisiones técnicas: «Creo que el entrenador, al que esta semana subimos al séptimo cielo, cometió errores graves, como quitar a Arda Güler, que es el que mejor lanza el balón parado, y mantener a Vinícius».

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Añadió que esa decisión no era solo una opinión suya, sino que la afición del Bernabéu la expresó con pitos, tanto hacia el cambio como hacia Vinícius.

Lama se refirió además a la frecuencia con la que el Real Madrid depende de remontar en los últimos minutos, y advirtió de que esa fórmula no puede funcionar siempre.

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«Cuando juegas con fuego, puedes remontar una vez, y también dos, pero llega un momento en que te quemas», dijo.

Para cerrar su análisis, Lama elogió el planteamiento táctico de Quique Sánchez Flores para el Alavés, que logró neutralizar las principales armas del Real Madrid: la velocidad y los espacios.

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«Hay momentos en los que, si no dejas correr al Real Madrid, que es lo que hizo Quique, sufre mucho en el juego posicional, y lo hemos vuelto a ver. El Real Madrid no pudo correr y no vimos ningún mano a mano ni ninguna ocasión basada en la velocidad», explicó.

El Real Madrid realizó 24 disparos durante el partido, por 8 intentos del Alavés, y botó 13 saques de esquina, frente a uno de su rival.

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El conjunto merengue tuvo el 74,3 % de posesión, pero solo marcó un gol de 7 tiros a puerta.

El equipo blanco desperdició 4 ocasiones claras, mientras que el Alavés no falló ninguna, lo que refleja la diferencia entre dominar el juego y ser eficaz ante la portería.

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Con la derrota de ayer, el conjunto merengue se quedó estancado en 33 puntos, en la tercera posición de la clasificación de LaLiga, a 3 puntos del Barça, líder, y a uno del Atlético de Madrid, segundo.