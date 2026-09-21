Periodista español: el derbi de Madrid, el mayor escándalo arbitral de LaLiga

El entorno deportivo español vivió reacciones de indignación y duras críticas tras el derbi de la capital entre Atlético de Madrid y Real Madrid, después de que analistas deportivos consideraran que el partido presenció el mayor escándalo arbitral en la Liga española, en medio de acusaciones al técnico portugués José Mourinho de huir de las crisis deportivas del equipo atacando al comité de árbitros.

Javier Tinto, Fernando Polo, Nacho Labarga, Antonio Sanz, Jorge Llánio y Pepe Vázquez participaron el lunes en el programa "La Tribu", de "Radio Marca", para analizar la victoria del Atlético de Madrid en el derbi, la polémica arbitral y las declaraciones de Mourinho contra el comité de árbitros.

El periodista Javier Tinto afirmó: "Es el mayor escándalo arbitral que he visto en un partido de la Liga española. ¿Cuándo se ha visto que no se pitaran dos tarjetas rojas en el minuto 40? El partido cambia en ese momento. En el minuto 40, el Atlético debería haber terminado el partido con nueve jugadores. Un Real Madrid enfrentándose a un equipo con 9 jugadores habría acabado con una gran victoria merengue. Es un escándalo, un robo a mano armada".

Por su parte, Fernando Polo dijo: "La designación de un árbitro, hecha de buena fe y no siendo la primera vez que ocurre, no puede llevar a abrir una investigación integral sobre el arbitraje después de 7 jornadas y antes del parón internacional, solo porque el Real Madrid haya perdido un partido. Eso es lo que buscaba Mourinho. ¿Dónde estamos ahora? ¿Hablamos de la forma de jugar del Real Madrid o de la existencia de una conspiración arbitral?".

A su vez, Nacho Labarga comentó: "La designación de Ortiz Arias fue un riesgo. El partido le quedó un poco grande, estaba bajo total presión y no estuvo a la altura del encuentro. El Real Madrid necesitaba un electroshock de Mourinho, pero él no se lo da".

Antonio Sanz señaló: "Simeone le dio una dura lección a Mourinho. El problema del Real Madrid es este actual Barcelona. Por el Real Madrid han pasado 4 entrenadores, mientras que el Barcelona ha dirigido con un solo entrenador. La aplastante situación deportiva del Barcelona causa un gran daño al Real Madrid".

Por su parte, Jorge Llánio comentó: "El Real Madrid no juega al fútbol en absoluto, no ofrece nada. Todo el equipo carece de fútbol. No hay idea ni estilo, mientras que abundan las excusas. Hablar de los árbitros no son más que excusas".

Pepe Vázquez cerró sus declaraciones diciendo: "El Real Madrid ha disputado 8 partidos, ha jugado en dos estadios difíciles y ha perdido en ambos, y además no ha resuelto los problemas que arrastra dentro del campo desde las temporadas anteriores. En cuanto a la rueda de prensa, le dieron la excusa que necesitaba. El equipo juega mal y no ofrece nada".



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