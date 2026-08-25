Perin se despide de la Juventus: «Aquí he aprendido que se puede ser importante también sin ser protagonista»

Mattia Perin dice adiós. El portero de la Juventus, pero próximo a llegar al Palermo, se despide de la Juventus con un largo mensaje en Instagram:





«Hay lugares por los que pasas.

Y luego hay lugares que, mientras pasas por ellos, cambian quién eres.





La Juventus fue eso para mí.





Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que una parte del hombre en el que me he convertido se desarrolló dentro de estos años. Porque el tiempo no se mide en los partidos jugados, en las victorias o en los trofeos. Sino en las personas que conoces, en las esperas, en los silencios, en las decepciones que aprendes a aceptar y en las veces en las que encuentras dentro de ti la fuerza para volver a empezar.





He aprendido que se puede ser importante incluso sin ser siempre protagonista.

Que pertenecer a algo significa, a veces, dejarse a uno mismo de lado.

Que la lealtad no necesita ser contada, porque vive en las decisiones que tomas cuando nadie te mira.





Con esta camiseta he conocido algunas de las emociones más hermosas de mi carrera, pero también momentos difíciles. Y hoy también les estoy agradecido. Porque fueron precisamente esos momentos los que me obligaron a conocerme de verdad. Me he encontrado con campeones inmensos, pero sobre todo con hombres. Personas con las que he compartido mucho más que un vestuario: días, presiones, risas, derrotas, victorias, miedos y sueños.





A todas las personas que trabajan cada día en la Juventus, a menudo lejos de la mirada de todos: gracias. Hay gestos, palabras y atenciones que quizá parecen pequeños mientras los vives y de los que descubres lo grandes que eran solo cuando llega el momento de despedirse.





Y a los aficionados quiero decirles una cosa sencilla: siempre he intentado estar a la altura de la camiseta que llevaba.

No sé si siempre lo he conseguido, pero sé que la he respetado todos y cada uno de los días.





Ahora llega el momento de irme. Y escribirlo produce una sensación extraña. Porque cuando permaneces mucho tiempo en un sitio dejas de preguntarte cuándo terminará. Simplemente se convierte en una parte de tu vida. Pero quizá crecer también signifique esto: tener el valor de dejar ir algo que amas, sin por ello amarlo menos.





No sé qué quedará de mí en la historia de la Juventus. Pero dentro de mí la Juventus se quedará para siempre.





Y eso, ninguna despedida podrá quitármelo. Gracias, Juve.





Hasta el final🤍🖤»



