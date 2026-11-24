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La batalla del «caso Negreira» ya no es solo un cruce de declaraciones en los programas deportivos o un intercambio de comunicados oficiales. Ahora, el caso más grave de la historia del fútbol español se ha trasladado a un escenario completamente distinto: la sala de un tribunal.

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Mañana miércoles por la mañana, el Barcelona y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se verán las caras ante la justicia en un acto de conciliación que puede ser el inicio de una larga batalla legal o su final, con una disculpa y una rectificación.

El acto de conciliación está previsto a las 9:40 horas en la sala de los juzgados número 1 y 2 de Madrid, como paso previo a la presentación de una querella por difamación contra el presidente del Real Madrid en virtud del artículo 205 del Código Penal español, después de que el Barcelona presentara una solicitud previa a la querella.

Fuentes judiciales confirmaron a la agencia de noticias española «EFE», según recoge el diario «Marca», que esta sesión llega tras la solicitud presentada por el club catalán a mediados del pasado mes de junio, a raíz de las declaraciones que Pérez realizó en dos comunicados públicos distintos el 12 de mayo, en los que acusó al Barcelona de «corrupción», de «enriquecer a los árbitros» y de «beneficiarse permanentemente» de sus decisiones, en referencia directa al caso Negreira.

El acto de conciliación es un trámite previo obligatorio antes de presentar una querella por difamación, basada en las declaraciones que el presidente del Real Madrid hizo en la rueda de prensa del 12 de mayo y en una entrevista concedida a un medio al día siguiente.

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Además, el Barcelona declaró entonces que, si no se «atendía» debidamente esta solicitud, el club interpondría «la acción penal oportuna» contra el presidente del Real Madrid.

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En su demanda, el Barcelona exige a Florentino Pérez que reconozca la inexactitud de sus declaraciones, en las que describió a un grupo de árbitros como receptores de pagos del club catalán con el fin de amañar la competición, o bien que identifique a los árbitros que recibieron esos pagos, a los que el presidente del Real Madrid llamó «los chicos de Negreira».

Asimismo, el Barcelona pide al presidente del Real Madrid que, si revela los nombres de los árbitros implicados, precise el partido y la jugada concreta en la que, a su juicio, se produjo la supuesta corrupción. Se trata de un claro desafío legal que deja a Pérez ante solo dos opciones: rectificar o demostrarlo.

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El Barcelona busca arrancar una rectificación a Florentino Pérez, al que el club considera autor de declaraciones falsas que causan un grave daño a su imagen y su reputación, sobre todo porque proceden del presidente del mayor rival del club en España, y no de un periodista o un aficionado cualquiera.

Si Pérez no emite una rectificación satisfactoria, el club presentará una querella penal contra él. Cabe señalar que el presidente del Real Madrid no está obligado a asistir al acto de conciliación del miércoles y puede hacerse representar por un representante legal.

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El caso «Negreira» investiga los pagos que el Barcelona realizó durante muchos años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de empresas vinculadas a él.

La Fiscalía sospecha que estos pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, podrían haber tenido como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras que el club catalán sostiene que eran a cambio de informes y asesoramiento técnico sobre los árbitros, y no para comprar ninguna decisión.

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Ahora, la pelota está en el tejado de la justicia. ¿Rectificará Pérez? ¿O mantendrá sus acusaciones y se enfrentará a una querella penal? ¿Será la sesión del miércoles el principio del fin del caso Negreira? ¿O un nuevo capítulo en la guerra del Clásico, que ya no se juega solo en el césped, sino también en los tribunales?