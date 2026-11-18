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Cuando todos los caminos parecían conducir a Madrid, el presidente del Bayern de Múnich salió a cerrar la puerta por completo: ni negociaciones, ni contactos secretos, ni inquietud en el Allianz Arena. Michael Olise se queda, y el mensaje llegó desde lo más alto del club alemán.

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Herbert Hainer, presidente del Bayern de Múnich, desveló los entresijos de lo que habló con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sobre el futuro de la estrella francesa Michael Olise, y aseguró que las aguas están completamente tranquilas y que el jugador no figura en la lista de salidas.

Olise fue uno de los nombres más comentados durante el pasado mercado de verano, después de que se le vinculara con fuerza con el Real Madrid para reforzar la línea ofensiva. Sin embargo, el club blanco, con Pérez al frente, acabó decantándose por el fichaje del marfileño Yan Diomande, que hasta ahora ha superado todas las expectativas y se ha ganado la admiración del entrenador José Mourinho y de la afición del Santiago Bernabéu.

Aun así, las especulaciones sobre Olise no han cesado, sobre todo porque su contrato con el Bayern de Múnich se extiende hasta 2029 y estuvo muy cerca de vestir la camiseta blanca el pasado verano. El diario francés L'Équipe informó en julio pasado de que el jugador había dicho a sus compañeros de la selección francesa que jugaría a las órdenes de Mourinho, lo que avivó aún más los rumores sobre la posible operación.

Pero Hainer zanjó el debate en una entrevista con el portal alemán t-online, en la que habló con franqueza sobre la situación del jugador en el club bávaro: «Tenemos que tener en cuenta si un jugador encaja con nosotros por estilo de juego, personalidad y carácter, y sobre todo como persona. Michael se siente como en casa aquí y sabe muy bien lo que tiene en el Bayern de Múnich».

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Hainer mantiene una relación sólida y cordial con Pérez desde hace más de 25 años, tal y como explicó: «Lo conozco desde hace más de 25 años y nos une una relación de amistad. Por eso acepté encantado su invitación a Madrid y pronuncié el discurso de felicitación a los graduados de la academia del Real Madrid».

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En cuanto a Olise en concreto, Hainer aseguró que habló directamente con Pérez sobre el futbolista francés y que la respuesta fue clara y contundente: el presidente del Real Madrid le dijo que el club blanco no había hablado ni con Olise ni con su agente, y que ni siquiera tiene intención de hacerlo por ahora.

El presidente del Bayern añadió que su club está totalmente tranquilo y no siente ninguna preocupación ante una posible salida de su estrella, e insistió en que el objetivo es que continúe durante mucho tiempo: «Su contrato sigue vigente hasta 2029. Nuestro objetivo es que permanezca en el Bayern de Múnich durante mucho tiempo, y ni siquiera contemplamos la posibilidad de que se marche al Real Madrid».

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Con estas declaraciones, el Bayern de Múnich parece haber querido lanzar un doble mensaje: el primero, a su afición, de que la estrella del equipo se queda; el segundo, a todos los clubes interesados, de que la puerta a cualquier negociación está cerrada. El Real Madrid, por su parte, parece haber encontrado lo que buscaba en Diomande, mientras Olise sigue escribiendo su propio capítulo en Múnich.