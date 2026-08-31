Kenneth Perez rebaja la euforia en torno a Ro-Zangelo Daal. El atacante del AZ marcó dos veces este domingo ante el Go Ahead Eagles (5-2) y fue uno de los más destacados, pero para el analista eso no es motivo para lanzar las campanas al vuelo.

«Va muy rápido con él», concluye el presentador Wouter Bouwman en Dit was het Weekend de ESPN tras ver las imágenes de Daal. Sin embargo, ese comentario no le entra en absoluto a Perez.

«Tranquilízate, hombre. De verdad que me vuelve loco toda esa palabrería sobre multitalento, talento maravilloso. Es un jugador joven y correcto. Esperemos a ver en qué termina todo esto», dice Perez, negándose a describir ya a Daal como un talento de primer nivel. «Todos esos superlativos sobre jugadores normales... Calma, por favor.»

Bouwman señala que Daal está en el radar de la selección nacional de Curazao. «También puede esperar un poco más a la selección neerlandesa». La respuesta de Perez es muy reveladora: «Bueno...»,

Arie Haan, en cambio, se muestra entusiasmado como reportero de De Telegraaf con las actuaciones de Daal. El exjugador del Ajax y de la selección neerlandesa incluye por ello al atacante del AZ en su Once de la Semana.

«Intentaban taparle siempre por fuera. Entonces él simplemente se iba por dentro. Jugó de maravilla. Para Xavi es bonito que vuelva a surgir un extremo que se desarrolla de una manera tan espectacular», añade Haan como consejo gratuito para el seleccionador de la selección neerlandesa.

Según el Algemeen Dagblad, Daal figura en una llamada «lista de seguimiento» de Xavi. Sus compañeros de ataque Lucas Vennegoor of Hesselink y Shaqueel van Persie también estarían en la lista del técnico español.