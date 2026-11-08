Kenneth Perez quedó bastante sorprendido por la actuación de Sondre Ørjasæter en el duelo entre el FC Twente y el Ajax (2-2). El extremo, que está causando una gran impresión esta temporada en Enschede, apenas apareció frente al lateral derecho del Ajax Lucas Rosa. Por eso, en el programa de ESPN Dit was het Weekend, Perez puso seriamente en duda el nivel del noruego.

Ørjasæter es una de las grandes figuras del FC Twente esta temporada. La semana pasada, el atacante batió un récord de la Eredivisie al dar nada menos que cinco asistencias en un solo partido, contra el Excelsior. Frente al Ajax, sin embargo, se encontró con un rival que, según Perez, logró anularlo casi por completo.

Curiosamente, Perez sí elogió el juego del FC Twente en su conjunto. El analista destacó que el equipo mantuvo un ritmo alto durante los noventa minutos e intentó presionar constantemente al Ajax. «Fueron a toda máquina durante noventa minutos. No sesenta, ni setenta, sino noventa minutos», afirmó Perez.

Sin embargo, no todos los atacantes del Twente lograron destacar. Mientras que a Karim El Ahmadi le impresionó especialmente la conexión entre Rots y Taha en la banda derecha, Ørjasæter lo pasó muy mal en el otro costado. Perez observó que Rosa apenas dio a su rival directo la oportunidad de crear peligro.

«Sacaron a Ørjasæter de la banda izquierda porque creo que solo consiguió superar a Rosa una vez», señaló Perez. El presentador Jan Joost van Gangelen también vio cómo el lateral derecho del Ajax se impuso en ese duelo. «Ese Rosa se había propuesto comérselo vivo», afirmó Van Gangelen, a lo que Perez respondió: «Por completo».

La actuación de Ørjasæter llevó entonces a Perez a dudar de las cualidades del atacante. «Y entonces te preguntas: ¿hasta qué punto eres realmente bueno, Ørjasæter?», se preguntó en voz alta el exfutbolista.

Perez subrayó que el atacante debe demostrar lo que realmente vale ante rivales de este tipo. «Ese es el nivel al que te enfrentas si quieres dar un salto. ¿No hablamos a menudo de adónde podría ir? Pues en España, por ejemplo, hay dieciocho como él (del perfil de Rosa, N. de la R.)».