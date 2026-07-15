Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Florentino PerezGetty Images

Traducido por

Pérez salva al Real Madrid de una vergüenza histórica... ¿Se completará la historia?

Francia vs España
Francia
España
World Cup
Francia vs Por anunciarse
España vs Por anunciarse
M. Cucurella
Real Madrid
Francia
España
EE. UU.

Una decisión inteligente de la astuta Al-Merengi

El Real Madrid podía quedarse sin jugadores en el Mundial con España. Sería histórico: «La Roja» podría ganar sin ningún madridista.

Así fue desde el anuncio de la convocatoria, que por primera vez no incluyó a ningún madridista, hasta que el presidente Florentino Pérez fichó al lateral Marc Cucurella, del Chelsea, para incorporarlo al equipo blanco durante el torneo.

Así, el Madrid evitó quedar sin representación en la final, algo que habría sido un golpe histórico para uno de los clubes más influyentes de España.

La incorporación llegó en el momento ideal, tras la victoria de España 2-0 ante Francia que la llevó a la final del Mundial 2026.

Cocoria, fichado durante el torneo, está a un partido de levantar la Copa con España, lo que convierte su incorporación en una medida que evitó un error histórico para el club.

Ahora solo resta saber si Kokoria será campeón del mundo con el Real Madrid tras la final.

Lee también:
90 minutos separan a Yamal de igualar el récord de Ronaldo

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google