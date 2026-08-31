Pérez, realmente atónito por este club de la Eredivisie

Kenneth Perez observó este domingo con creciente asombro al FC Utrecht, que fue completamente arrollado en su propio campo por el PSV y perdió por 1-6. A juicio del analista, incluso fue «lamentable» ver al equipo de Anthony Correia en acción.

«Es realmente lamentable ver al FC Utrecht», suspiró Perez durante su análisis en Dit was het Weekend de ESPN. «Creo que Correia es un buen entrenador. Pero los jugadores simplemente no saben realmente qué tienen que hacer».

Según Perez, en el FC Utrecht reina una falta total de cohesión en la primera fase de la temporada. «Parece como si todos fueran por ahí con la cabeza llena de instrucciones y tuvieran que hacer cosas que no han hecho a menudo. La salida de balón, por ejemplo, es de risa».

«Nadie se mueve en relación con los demás en el FC Utrecht. Podría haber sido mucho peor. Pensé: por favor, parad con eso. Ya a los diecisiete minutos de juego se pusieron a lanzar balones largos hacia Dani de Wit. Eso no ayudó, pero al menos así no se lo pones tan fácil al PSV», observó el excentrocampista, al comprobar que nunca hubo realmente un duelo emocionante en De Galgenwaard.

«El FC Utrecht fue ofensivamente impotente, defensivamente dramático y el centro del campo fue totalmente incapaz de presionar al rival. Probablemente sí trabajan duro. Pero esto tiene muy poco que ver con un aspirante de la zona alta», añadió un Perez muy sorprendido.

Karim El Ahmadi vio a Correia cosechar éxitos con esta forma de jugar en el Telstar. «Pero en el FC Utrecht la presión es distinta. Eso también se ve en la afición. Entonces los jugadores también empiezan a mostrar un comportamiento diferente, porque esa presión es simplemente mayor».

«A mí mismo también me pasó en el FC Twente. Allí parecía que todo el mundo estaba libre. Luego me fui al Feyenoord y parecía como si no supiera hacer absolutamente nada», afirmó el excentrocampista del gran club de Róterdam.