Pérez prefiere a Vinícius antes que a Mbappé... Una declaración sorprendente que redefine el panorama de las estrellas del Real Madrid

Parece que la polémica en torno al rendimiento del astro francés Kylian Mbappé en el Real Madrid seguirá candente en los pasillos del club blanco.

Mientras el joven delantero sigue marcando goles con una habilidad innegable, se enfrenta a críticas cada vez mayores por lo que se describe como su falta de apoyo defensivo a sus compañeros.

Algunos aficionados del Real Madrid han lanzado una página web llamada mbappe2029.com, que muestra un contador regresivo en directo con el tiempo que le queda a Mbappé de contrato, el cual vence en junio de 2029.

Y no se limita solo a la cuenta atrás, sino que la página web actualiza constantemente el total de dinero que el club ha pagado al delantero francés desde su fichaje en el verano de 2024.

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En este contexto, Juanma Castanio, presentador del famoso programa de radio «El Partidazo de Cope», desató la polémica al revelar una contundente opinión sobre el presidente del club blanco, Florentino Pérez.

Castanjo señaló abiertamente, durante su última aparición en el programa, la postura del presidente del club blanco respecto al jugador francés: «Florentino prefiere a Vinícius antes que a Mbappé».

El locutor explicó que, aunque Pérez pasó seis veranos completos intentando fichar a la estrella francesa, su visión del dúo dentro del equipo cambió tras verlos juntos sobre el terreno de juego, señalando que el presidente del Real Madrid ahora «prefiere más a Vinícius» tras esta experiencia compartida.

Esta declaración llega en medio de una temporada marcada por altibajos en el rendimiento del Merengue, en la que Vinícius Júnior destaca por su juego, que combina habilidad ofensiva y participación defensiva, frente al potencial excepcional de Mbappé, que sigue buscando la plena integración en la identidad del club.