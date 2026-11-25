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El acto de conciliación entre Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y el Barcelona terminó sin ningún acuerdo tras no durar más de diez minutos, por lo que el conflicto entre ambas partes se encamina hacia una nueva escalada judicial a raíz de las declaraciones relacionadas con el caso Negreira.

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Según el diario "Mundo Deportivo", los representantes de ambas partes fueron citados en un juzgado de Madrid este miércoles por la mañana, pero el acto terminó sin acuerdo, ya que cada parte se mantuvo firme en su postura, lo que allana el camino para que el Barcelona emprenda acciones legales contra el presidente del club blanco.

La ausencia más destacada fue la de Florentino Pérez, que no compareció pese a haber sido citado, después de haber estado en el palco presidencial del Santiago Bernabéu celebrando la goleada del Real Madrid por 5-1 al PSV Eindhoven este martes en la Liga de Campeones.

Los abogados del Real Madrid y del Barcelona acudieron al juzgado, pero ninguna de las partes hizo declaraciones al término del acto, que no dio margen para rebajar la tensión, sino que dejó la puerta abierta a un enfrentamiento legal aún más duro.

Casi al mismo tiempo, Joan Laporta, presidente del Barcelona, hablaba desde Bakú, la capital de Azerbaiyán, y advertía de que el fracaso de la conciliación llevaría al club azulgrana a presentar una querella criminal contra Pérez por difamar al Barcelona a raíz del caso Negreira.

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Laporta afirmó que el club actúa para defender sus intereses y consideró que las declaraciones del presidente del Real Madrid sobrepasaron los límites de la rivalidad deportiva, al incluir, según sus palabras, una distorsión de la verdad y un intento de reescribir la historia.

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El presidente del Barcelona añadió: "Lo que hacemos es defender los intereses del club, y cuando se tergiversa la verdad o se reescribe la historia, sobre todo por parte del máximo responsable de un club rival, es natural que acudamos a la justicia para pedir que se rectifique".

Laporta no se quedó en la amenaza de acciones judiciales, sino que acusó al Real Madrid de utilizar el caso Negreira para tapar una etapa en la que se alejó de los títulos, en alusión a los dos años en los que el club blanco no ganó trofeos, según sus declaraciones.

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El origen del enfrentamiento actual se remonta a las declaraciones de Florentino Pérez durante la asamblea general del Real Madrid la semana pasada, cuando endureció su ataque contra el Barcelona por el caso Negreira y exigió que se pidieran responsabilidades a los implicados en los hechos investigados.

Pérez calificó al Real Madrid de "primera víctima" del caso y habló de corrupción y de que el Barcelona se benefició de decisiones arbitrales, unas declaraciones que el club azulgrana consideró ofensivas para su reputación y que, a su juicio, exigen la intervención de la justicia.

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Tras el fracaso del acto de conciliación, el enfrentamiento entre Pérez y el Barcelona apunta a trasladarse a los tribunales, en un momento de creciente tensión entre los dos grandes rivales, después de que la disputa haya rebasado la competición sobre el terreno de juego para derivar en acusaciones cruzadas y amenazas de acciones legales.