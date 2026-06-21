Pérez, muy descontento con un jugador de la selección holandesa

Kenneth Pérez critica a la selección holandesa, que venció 5-1 a Suecia en el grupo F del Mundial. El analista de ESPN le pone un 5.

En «WK Praat», Hans Kraay junior añade que Micky van de Ven, seguido por el FC Barcelona, sufrió ante el suplente sueco Anthony Elanga: «Virgil van Dijk y Van de Ven lo pasaron mal; Elanga estaba desatado y a toda velocidad».

“Como defensa, es terrible que alguien venga directo a ti. Y Elanga va justo a por ti. Eso te hace sentir inseguro”, añade el seguidor de la selección holandesa sobre la actuación de Van de Ven como lateral izquierdo.

Pérez añade que Van de Ven es «rápidísimo», pero suele colocarse mal: «Esta vez se encontró con alguien igual de rápido, como se vio en el gol; entonces se nota más su mala posición».

“Van de Ven es bastante inestable y, casualidad, es a quien le he puesto un suspenso. Hoy me ha parecido muy mediocre con el balón. Hace que Gakpo juegue mejor, pero, sinceramente, no me convence como lateral izquierdo. Inquieto con el balón y, en defensa, poco sólido. Solo su velocidad le saca de apuros».

Al igual que Kraay, Pérez le pone un 5. «Le cuesta mejorar porque es rapidísimo y quiere hacerlo todo muy rápido», concluye. «Jorrel Hato tiene más calma y es mejor futbolista, pero le falta velocidad y experiencia».

El presentador Milan van Dongen pregunta si Ronald Koeman debería elegir a Hato o a Nathan Aké para el lateral izquierdo. «No, que se quede donde está», responde Kraay, defendiendo a Van de Ven.