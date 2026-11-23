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Rafael Nadal se sentó por primera vez en la mesa presidencial del Real Madrid, justo a la derecha de Florentino Pérez, en una imagen que a muchos les pareció el anuncio oficioso del próximo presidente del club blanco.

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Ocurrió durante la asamblea anual que el club celebró esta semana, en la que se aprobaron las cuentas de la temporada pasada, el presupuesto de la actual y las cuotas de socio del próximo año. Tras la asamblea ordinaria, se celebró una extraordinaria en la que se aprobó el nombramiento de la leyenda del tenis español como miembro de la junta directiva del club.

Pérez no esperó a la ratificación definitiva y pidió a los socios compromisarios que permitieran a Nadal incorporarse a la mesa presidencial y ocupar su puesto en la junta, un gesto que fue recibido con enorme entusiasmo en la sala.

Al presentar a Nadal, Pérez afirmó: «Rafa es una persona que se ha ganado el respeto y el cariño de millones gracias a su personalidad, a su comportamiento dentro y fuera de la pista y a su firme compromiso con los valores que engrandecen el deporte».

Muchos de los presentes consideraron que sentarlo a la derecha del presidente no era un simple gesto protocolario, sino un mensaje claro de que se le está preparando para sucederle algún día.

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El origen de este planteamiento está en el lugar especial que ocupa Nadal en España: no es solo un campeón de tenis que ha conquistado 22 títulos de Grand Slam, sino un símbolo deportivo que goza de un consenso poco habitual y que es conocido por su declarado madridismo desde la infancia.

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Además, su entrada en la junta directiva le brinda la oportunidad de conocer desde dentro cómo se gestiona uno de los mayores clubes del mundo, desde las cuestiones financieras hasta los derechos de televisión y la expansión comercial.

Sin embargo, este escenario idílico está rodeado de grandes dudas. El periodista español Antón Meana planteó en el programa «Carrusel Deportivo» de la Cadena SER dos preguntas clave: ¿está Nadal realmente preparado para presidir el Real Madrid, con todas las presiones y decisiones que conlleva el cargo? ¿Y será un presidente con plenos poderes como Pérez, que lleve las riendas y tome todas las decisiones, o solo una cara visible ante la afición mientras un director ejecutivo dirige el club entre bastidores?

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Meana recordó el caso de Iker Casillas, que aspiró a presidir la Federación Española de Fútbol sin estar preparado para el cargo, y subrayó que presidir el Real Madrid es algo extremadamente difícil.

«Ser embajador es una cosa, ser miembro de la junta directiva es otra, y presidir el Real Madrid es algo completamente distinto. Lo de ayer pareció la presentación oficial del próximo presidente, pero no creo que sea tan sencillo», afirmó.

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Por su parte, el periodista español Jesús Gallego señaló, en una intervención en el programa, que Nadal tiene mucho tiempo por delante para adquirir experiencia y que su llegada a la presidencia no se producirá ni el mes que viene ni el año que viene.

Añadió que, cuando asuma el cargo, tendrá a su lado a uno o dos directores ejecutivos, y que entonces aprenderá cómo se cierran los fichajes, cómo se negocia con los agentes de los jugadores y en qué consiste el pulso con LaLiga, presidida por Javier Tebas.

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No obstante, según Gallego, la mayor duda tiene que ver con la capacidad de Nadal para tomar decisiones contundentes: Pérez goza de un poder ejecutivo absoluto y a veces decide sin el visto bueno de quienes están por debajo de él, y la elección de José Mourinho como entrenador fue una decisión personal suya e innegociable.

Gallego cree que Nadal no podrá hacerlo al principio y que quizá necesite diez años en la presidencia para alcanzar ese nivel de determinación.

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Entre la gran acogida dentro del club y las dudas sobre su preparación, la entrada de Nadal en la junta directiva es el primer paso de un largo camino, al final del cual se sabrá si la leyenda es capaz de pasar del asiento de honor al sillón de las decisiones más difícil del fútbol español.