¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Pérez llega a Ceuta: visita sorpresa tras la crisis de las camisetas de las estrellas del Real Madrid

Real Madrid
Primera División
España

De las camisetas de sus estrellas al corazón de la crisis

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, visitó Ceuta este viernes por la mañana, en una visita oficial simbólica que pretende rebajar las tensiones e intentar calmar la crisis política y migratoria que vive la ciudad desde finales de julio.

Según el diario francés "L'Équipe", el gesto de Pérez llegó tras la polémica surgida desde la noche del martes, después de la victoria del Real Madrid ante el Elche por (3-2), cuando Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté aparecieron con camisetas que mostraban solidaridad con los habitantes de Ceuta, lo que convirtió al club en el centro de un intenso debate en España.

Pérez llegó primero en avión a Gibraltar, antes de trasladarse en helicóptero a Ceuta, donde fue recibido frente al edificio del Ayuntamiento por cerca de 100 personas, junto a varios aficionados del Real Madrid, entre ellos el seguidor conocido por el apodo de "Dudú".

Al presidente del club le acompañaron dos leyendas del Real Madrid: José Martínez Sánchez, conocido como "Pirri", y Emilio Butragueño.

Juan Jesús Vivas, alcalde de Ceuta, recibió a Pérez en la sede del Ayuntamiento, con la presencia del presidente del Ceuta, club rival en la Segunda División española.

Primera División
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Al abandonar el acto de recepción, poco antes de la una del mediodía, Pérez declaró en francés: "He venido aquí por amistad, por Pirri".

Pirri había nacido en Ceuta en 1945, lo que explica el carácter personal y simbólico de la visita.

La visita tiene un carácter simbólico, en un contexto en el que las partes implicadas buscan calmar el ambiente que se ha intensificado en los últimos días a raíz de la polémica vinculada a la ciudad.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google