Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Kenneth Perez se quedó horrorizado este domingo por la tarde con la actuación de Nacho Ferri en el clásico neerlandés. El delantero español del Feyenoord desperdició varias ocasiones ante el Ajax (1-1) y, además, falló un penalti. En Dit was het Weekend, de ESPN, Perez cargó con dureza contra el punta del equipo de Róterdam.

El Feyenoord ya perdía en De Kuip a los cuatro minutos por un gol espectacular de Julian Brandt. Sin embargo, Luciano Valente aprovechó cuatro minutos después un error del propio alemán, y el equipo de Róterdam fue haciéndose cada vez más con el control del partido.

El equipo de Giovanni van Bronckhorst tuvo suficientes ocasiones en la segunda parte para llevarse el encuentro. En el minuto 52, Ferri remató de forma descontrolada y mandó el balón fuera desde una posición favorable. Un cuarto de hora después tuvo desde el punto de penalti otra oportunidad inmejorable para adelantar al Feyenoord.

El español lanzó el penalti después de que Charles Vanhoutte recibiera un ligero contacto de Lucas Rosa dentro del área. Ferri golpeó tan mal el balón que Maarten Paes pudo detenerlo, y el delantero tampoco logró marcar en el rechace.

Anuncios Anuncios

En la tertulia de ESPN se habló de las escasas opciones de Van Bronckhorst para dar un nuevo impulso a su equipo con los cambios. Perez, sin embargo, cree que cualquier otro delantero lo habría hecho este domingo al menos tan bien como Ferri. «Pusieras a quien pusieras de delantero, habría mostrado más o menos el mismo nivel que Ferri. ¡Madre mía...!».

Related Topics

El presentador Wouter Bouwman preguntó entonces si Perez se refería al nivel general del delantero del Feyenoord. «El nivel general de Ferri ha sido desastroso hoy», recalcó el analista danés. «Puedes fallar un penalti, pero no tienes por qué golpearlo con los tacos, como un aficionado. Pero, sobre todo, es que no ha aparecido».

Perez tampoco estuvo en absoluto de acuerdo con quienes sostenían que un compañero de Ferri debería haberse encargado del penalti. «Luego oigo tonterías sobre que, si tienes jugadores con personalidad en el equipo, hay que quitarle el penalti. ¡Qué tontería!».

Anuncios

El exfutbolista planteó entonces una situación hipotética con Kees Kwakman, que compartía mesa con él. «Imagina que Kees es el número uno en la lista de lanzadores y no está haciendo un buen partido. No voy a acercarme a preguntarle: “Kees, ¿estás seguro?”».

Según Perez, como mucho Ferri podría haber decidido por sí mismo ceder el lanzamiento a un compañero. Al volver a ver las imágenes, el analista recurrió a una comparación con el golf. «Esto es un shank», dijo Perez, en referencia a un golpe en el que se impacta completamente mal la bola. «¿No parece realmente algo de súperaficionado?».

Anuncios

Más allá de la actuación de Ferri, Perez considera que el Feyenoord sacó demasiado poco del clásico neerlandés, dado el pobre juego del Ajax tras los primeros minutos. «Llega un momento en que piensas: “Un momento, este Ajax es muy flojo. Tenemos que aprovecharlo de verdad”. Y lo han aprovechado demasiado poco».