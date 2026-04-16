Pérez está «1000 %» seguro de qué equipo caerá en las semifinales de la Liga de Campeones

Kenneth Pérez disfrutó del Bayern, que venció 4-3 al Real Madrid y avanzó a semifinales de la Champions. Además, el analista de Voetbalpraat criticó la actuación del Arsenal ante el Sporting.

«Rinden cuando hay que hacerlo», comenta su colega Bram van Polen, quien añade: «Me pareció fantástico, lo disfruté de verdad».

Pérez añade: «Hay que ser rápido en todo para competir a este nivel; se decide en fracciones de segundo. Por eso es una hazaña brillante de todos los jugadores». Sobre el Arsenal, que también llegó a semis, el danés no tiene nada bueno que decir.

“El Arsenal saldrá al 100 % contra los carniceros del Atlético y lo destrozarán”, pronostica, y añade que la semifinal será la última parada del equipo de Mikel Arteta.

«Uno ve el fútbol por los jugadores especiales. Ahora tengo que perderme a Yamal y ver a ese Llorente con su coleta rubia. ¿A quién le apetece eso? ¿No es horrible?», concluye el excentrocampista, bastante decepcionado.

El PSG superó al Liverpool de Arne Slot en cuartos y ahora el campeón defensor se medirá al Bayern en semis.