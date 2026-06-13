Pérez desperdicia su gol... La promesa española, a las puertas de la Premier League

Víctor Muñoz, joven español de la cantera del Real Madrid, fichará por el Newcastle United en este mercado.

Muñoz, una de las promesas del Castilla, fichó el verano pasado por Osasuna por cinco años, pero el Real Madrid puede recuperarlo por entre 8 y 10 millones de euros.

El club blanco conserva el 50 % de sus derechos y puede vetar su salida.

Florentino Pérez admira sus cualidades y quiere recuperarlo para el próximo verano.

Según el diario español «AS», las conversaciones entre Osasuna y el Newcastle están muy avanzadas, mientras el jugador disfruta del Mundial, lo que resalta sus cualidades técnicas.

Su cláusula de rescisión es de 40 millones, pero la oferta inglesa ronda los 30 millones más variables por objetivos. Aún se negocian aspectos como la parte fija, la variable y la forma de pago.

Osasuna busca mejorar la oferta para maximizar sus ingresos, recordando que comparte con el Real Madrid el 50 % de los derechos del jugador.

Cuando haya acuerdo final, Osasuna deberá informar al Real Madrid, dueño del 50 % de los derechos del jugador, para formalizar el traspaso.

El club español reconoce que retenerlo será complicado, dada su irrupción como uno de los talentos emergentes más destacados de la temporada.