Pérez, antes de la fase decisiva: «En el Real Madrid nadie se rinde»

Este domingo, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, habló en la ceremonia de las insignias de oro que premia a los socios más fieles.

En su discurso, con mensajes contundentes, afirmó: «Aquí nadie se rinde» y subrayó: «Seguiremos luchando por todo, año tras año».

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Y añadió el presidente del club blanco: «Debemos estar orgullosos del Real Madrid... el club que sigue liderando todas las principales clasificaciones de las evaluaciones internacionales de importancia y que goza de la mayor reputación».

Pérez añadió: «Somos una gran familia; nuestra unidad es la mayor fortaleza. Hemos ganado 58 títulos en 15 temporadas».

Además, destacó la renovación del Bernabéu: «Estamos completando la mayor transformación... que ahora ofrece más comodidad y seguridad, y está equipado para que ningún partido se interrumpa por el clima».

Estas palabras llegan cuando el equipo lucha por mantenerse en la pelea por La Liga, a nueve puntos del líder, el Barcelona, y se prepara para el decisivo duelo del miércoles en Múnich, en la vuelta de cuartos de la Champions, tras perder 2-1 en la ida.