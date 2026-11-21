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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, advirtió al Barcelona de que no dejará de trabajar hasta que se aclaren todos los hechos del caso Negreira y, al mismo tiempo, arremetió contra Javier Tebas, presidente de LaLiga.

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Según el diario español AS, Pérez se dirigió a los socios del club desde el mismo lugar en el que fue reelegido presidente hace más de seis meses y abordó los principales asuntos de actualidad del club y sus proyectos de futuro, como el «Bernabéu Infinito» y el acuerdo con la UEFA.

El caso Negreira

«El caso Negreira no es un problema del Real Madrid. Quizá seamos su principal víctima, pero es un fraude integral que ha afectado a todas las competiciones nacionales e internacionales, vinculadas entre sí», afirmó Pérez.

Y añadió: «Es un problema de todos los que participan en la competición y de las instituciones que la supervisan. No voy a parar hasta que todos los responsables rindan cuentas», tras lo cual resonaron los aplausos en la sala.

«Cuesta entender que el Real Madrid sea el único interesado en llegar hasta el final en este caso, pese a que es un problema de todos, y eso interpela al resto de partes implicadas, especialmente a LaLiga y a la Federación Española, cuya principal responsabilidad es proteger la integridad de la competición», prosiguió.

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«No hicieron nada ante la UEFA, y el Real Madrid tuvo que recopilar la información y presentar la denuncia por su cuenta», agregó, antes de señalar que la UEFA remitió el caso el pasado mes de octubre a la Comisión de Ética y Disciplina.

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«La Federación Española está en el centro de este caso, mientras que LaLiga guarda un silencio absoluto y ni siquiera ha formulado preguntas durante la investigación. O quieren ocultar información que tenían, o simplemente no quieren ejercer sus responsabilidades», continuó.

Pérez siguió: «El Real Madrid ha sufrido las consecuencias desde que soy presidente, y las estadísticas de aquellos años hasta 2018 son claras. Según Stats Perform, el Barcelona jugó 862 partidos en superioridad numérica, mientras que el Real Madrid jugó 80 en inferioridad numérica».

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«Desde la implantación del VAR, al Real Madrid le han anulado 42 goles, casi el doble que al segundo clasificado de la Liga y más del doble que al Barcelona, al que le han anulado 19», insistió.

Y explicó: «En Primera División siguen 21 árbitros que fueron ascendidos por Negreira, incluidos los árbitros de VAR. Nos acusan y luego nos arbitran en los partidos que jugamos».

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«Parece que todo el sistema del fútbol español quiere que olvidemos lo ocurrido. Esto no puede quedar impune, porque el silencio ante estos hechos puede ser otra forma de responsabilidad», añadió.

Pérez arremetió contra el presidente de LaLiga: «Tebas, en lugar de ayudar a esclarecer la verdad, ha optado por atacar al Real Madrid en las redes sociales. En octubre traspasó todos los límites al comparar el canal del Real Madrid con el nazismo y, en lugar de rectificar, se reafirmó en su postura».

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«Lo que hizo Tebas es un insulto a las víctimas del nazismo y a la afición del Real Madrid, algo repugnante e impropio. Y lo más grave es que el señor Tebas todavía no ha dimitido y que el presidente de la Federación Española no le ha pedido que abandone la vicepresidencia de la Federación», continuó.

«Las diferencias se resuelven con argumentos, no con insultos, y por eso hemos presentado una denuncia contra Tebas ante el Consejo Superior de Deportes, que ha pedido al Tribunal Administrativo que la estudie», prosiguió.

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Y cerró este capítulo así: «No voy a descansar. La integridad de la competición es el valor más importante del deporte, porque sin integridad no hay credibilidad, y sin credibilidad no hay futuro para el fútbol».

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El acuerdo con la UEFA

Pérez se refirió a los frutos del acuerdo que cerró el pasado mes de febrero con la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos, con el que restableció las relaciones con el fútbol europeo tras las sentencias judiciales favorables a la Superliga.

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Además, desveló que una de las primeras iniciativas en ponerse en marcha será la emisión gratuita en la India de los mejores partidos de las competiciones europeas a partir de la próxima temporada, en una experiencia pionera que allanará el camino para extenderla a otras regiones en el futuro.

Las elecciones anticipadas

Pérez recordó por qué adelantó las elecciones en las que renovó su mandato el pasado mes de junio: «Durante meses se publicaron noticias completamente falsas y relatos que sostenían que la afición del Real Madrid estaba dividida».

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«Aunque esto siempre ha ocurrido, en los últimos meses algunos medios traspasaron los límites. Era una campaña orquestada para hacerse con el control del club, y solo cabía una respuesta: devolver la palabra a los verdaderos dueños del club, los socios», añadió.

Y concluyó: «Mientras siga siendo presidente, no permitiré que nadie anteponga sus intereses a los de los socios. El destino del club lo decidirán siempre los socios, y nadie más».