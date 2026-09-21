Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se libró del castigo pese a haber acusado al estamento arbitral de protagonizar el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol.

Y mientras el Comité de Competición cerró el caso del presidente del Real Madrid al considerar sus palabras como libertad de expresión, el Comité de Árbitros abrió un nuevo frente, y esta vez el objetivo es José Mourinho tras su estallido después del derbi ante el Atlético de Madrid.

Sin sanción por la acusación de «robo y corrupción sistemática»

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol decidió, según el diario «Mundo Deportivo», no adoptar ninguna medida disciplinaria contra Pérez, tras investigar sus explosivas declaraciones durante la rueda de prensa que ofreció el pasado 12 de mayo para anunciar la convocatoria de elecciones.

Ese día, Pérez había lanzado una bomba estruendosa al afirmar: «He pasado aquí muchas temporadas y he ganado siete títulos de la Liga de Campeones y siete títulos de LaLiga, porque los otros títulos me los robaron».

Y añadió el presidente del Real Madrid: «Corrupción arbitral sistemática desde hace dos décadas, y siguen siendo los propios árbitros quienes la ejercen».

Y agregó, en un ataque sin precedentes: «Estamos preparando un dossier de 500 páginas que presentaremos a la UEFA; es el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol», y acusó a los árbitros de enriquecimiento ilícito al decir: «No he venido aquí para que algunos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona».

Y prosiguió en una entrevista en el canal «La Sexta»: «Corrupción sistemática. Los mismos árbitros siguen haciendo las mismas cosas, de manera descarada. Nos han robado esta temporada 16 o 18 puntos».

Apenas tres días después, el sindicato de árbitros presentó una denuncia oficial ante el Comité de Disciplina, al considerar que las declaraciones de Pérez «no pueden justificarse en el marco del ejercicio de la libertad de expresión o de la crítica deportiva, ya que no se limitó a señalar errores arbitrales concretos, sino que atribuyó al estamento arbitral la comisión de un delito de corrupción continuado a lo largo de dos décadas».

A raíz de la denuncia, el comité se vio obligado a abrir una investigación y a designar a un juez especial, y tal como reveló el diario «As», el informe del juez instructor concluyó que no había motivos suficientes para imponer sanciones disciplinarias al presidente del Real Madrid, y Pérez presentó el mismo día un informe jurídico para respaldar su postura.

Mourinho entra en la zona de peligro

La paradoja es que la decisión de absolución llegó apenas un día después de un nuevo episodio protagonizado por José Mourinho.

Al término del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el técnico portugués criticó con dureza la actuación arbitral, y dirigió especialmente su ataque hacia el árbitro del VAR, Daniel Trujillo Suárez.

Y a diferencia de lo ocurrido con Pérez, parece que las cosas se encaminan hacia una escalada con Mourinho, ya que el Comité Técnico de Árbitros y el sindicato de árbitros estudian actualmente, en colaboración con la asesoría jurídica de la federación, presentar una denuncia oficial contra el técnico portugués ante el órgano disciplinario de la federación por sus declaraciones.

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Y así, el presidente se salva y el técnico queda solo frente a la guillotina de las sanciones, en un nuevo capítulo de la guerra abierta entre el Real Madrid y el sistema arbitral español.