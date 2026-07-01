Pérez abre un nuevo frente de conflicto: los ingresos del Real Madrid están en peligro

En un comunicado contundente, el Real Madrid rechaza un reciente acuerdo comercial.

El club considera que el acuerdo entre la Liga F y la empresa de Pau Gasol, Gasol16 Ventures, hipoteca los ingresos de la competición por 25 años y choca con la sostenibilidad e independencia.

El pacto, aprobado por dos tercios de los clubes profesionales según Mundo Deportivo, prevé 55 millones de euros en cuatro años mediante una alianza entre la empresa de Gasol y Fortified Partners.

Lo que ha molestado al club blanco es la cláusula que otorga al inversor privado entre el 35 % y el 49 % de los futuros ingresos comerciales de la liga hasta 2051.

Según el club, los equipos participantes recibirán 40 millones de euros a cambio de ceder parte de sus ingresos durante 25 años; la Liga obtendrá 12 millones y se destinarán 3 millones a los derechos de imagen de varias jugadoras.

El Real Madrid insiste en que el acuerdo «no se ajusta al modelo de crecimiento del fútbol femenino basado en la sostenibilidad, la transparencia y la plena independencia de los clubes».

El club advierte de que, aunque el acuerdo es voluntario, no debe suponer un trato desigual ni consecuencias económicas o institucionales para quienes no participen.

El comunicado añadió que cualquier decisión con efectos a 25 años debe considerar también a los clubes que se incorporen más adelante, pues quedarán sujetos al modelo sin haber participado en su aprobación ni recibir la primera financiación. «Una decisión cuyos efectos económicos y administrativos durarán 25 años debe considerar no solo a los clubes actuales que reciben financiación, sino también a los que se incorporen en el futuro, quienes estarán sujetos al modelo sin haber participado en la toma de decisiones ni recibido esa financiación inicial».

El club cerró su comunicado respetando a quienes se unieron pero reafirmando su compromiso con «un modelo justo, sostenible y transparente que impulse el fútbol femenino, como hemos hecho siempre».

Así, el club blanco reabre el debate sobre la financiación y el futuro del fútbol femenino en España: inversión privada a largo plazo frente a quienes rechazan hipotecar la competición por décadas.