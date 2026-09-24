Con un tono airado y un tono de disculpa que la afición yemení no le conocía, el argelino Noureddine Ould Ali rompió su silencio para arremeter contra sus jugadores. Después de menos de 90 minutos de un primer partido catastrófico, el entrenador no buscó excusas endebles, sino que lanzó una acusación directa y dura en la que describió lo sucedido como una "negligencia colectiva", en una noche negra que terminó con un humillante 4-0 de Emiratos en el arranque del camino de Yemen en la Copa del Golfo 27.

El argelino Noureddine Ould Ali, seleccionador del primer equipo de fútbol de Yemen, lanzó un mordaz ataque contra sus jugadores, culpándolos de la abultada derrota ante la selección de Emiratos por un contundente 4-0, el jueves, en la primera jornada del Grupo Segundo de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", disputada en Yeda.

En una tormentosa rueda de prensa tras el final del partido, el técnico argelino presentó una disculpa clara a la afición yemení que se había congregado para apoyar a la selección, diciendo: "Lamentablemente, les decimos a los aficionados presentes: perdónennos, pues la negligencia fue el título del partido de hoy".

Y añadió: "Hablé con los jugadores sobre este asunto, especialmente en el aspecto defensivo, frente a un equipo que cuenta con jugadores de gran calidad y habilidades individuales. Y, si Dios quiere, el futuro será mejor".









Asumo la responsabilidad

Ould Ali no se limitó únicamente al aspecto defensivo, sino que afirmó que el fallo fue generalizado en todas las líneas, añadiendo con total franqueza: "La negligencia fue colectiva, de la defensa al ataque, y asumo esta responsabilidad, y ojalá la reacción sea positiva".

El técnico argelino intentó suavizar el impacto del golpe recordando la escasa experiencia de sus jugadores, e instó a pasar página rápidamente de esta derrota, diciendo: "No debemos volver a pensar en el pasado, no tenemos jugadores con experiencia, y de la derrota debemos aprender para competir en el próximo encuentro".

Con este resultado, Emiratos lidera el Grupo Segundo con tres puntos, y en la segunda jornada se enfrentará a la selección de Baréin, mientras que la selección de Yemen tendrá una última oportunidad de corregir el rumbo cuando se mida a su par de Catar. Ambos partidos se jugarán el próximo domingo.







