Perdónales Jan, porque no saben lo que hacen..

Dicen que los heroes son personas normales capaces de hacer cosas extraordinarias. Jan Oblak lo es. Dicen que es portero, pero en realidad es una fábrica de milagros. Capaz de la parada fácil, la difícil y la imposible, el gigante de Škofja Loka hace años que ha ingresado, por derecho propio y a base de paradas antológicas, en el selecto club de los mejores porteros de la historia. Tiene la mística de Yashin, aquella araña negra legendaria con jersey de cuello vuelto; tiene la seguridad, sobriedad e incluso impronta del mítico Iríbar; tiene el carisma ganador de Gigi Buffon y de propina, tiene los reflejos felinos del mejor Arconada y la capacidad milagrera del genio santificado, Iker Casillas. Ante el , Oblak salvó dos puntos para el Atleti. No es la primera vez y tampoco será la última. Instalado en la excelencia continua, en ese territorio propiedad de Messi donde lo espectacular es un día más en la oficina, Oblak es la póliza de seguros del cholismo.

Si la pelota dibuja un ángulo, está Oblak. Si el cabezazo va de arriba abajo, como mandan los cánones, está Oblak. Si el remate es cruzado y potente, está Oblak; si la pelota golpea en un adversario y cambia su trayectoria, está Oblak. Y si el gol parece seguro, siempre está Oblak. El Atleti camina partido a partido. Oblak, parada a parada. Milagro tras milagro, mano tras mano, vuelo sin motor tras vuelo sin motor, el tipo ha dejado su huella entre el aficionado. Tenga el color que tenga y sea del equipo que sea, no hay hincha que no reconozca la capacidad divina de San Oblak. Él, en cambio, siempre quita importancia a lo que hace. Salva a su equipo, se quita los guantes, aplaude al público y se va a casa. Para el mundo lo suyo es extraordinario. Para él es sólo trabajo.Hay quien sostiene que el gigante del Atlético no es el mejor del mundo. Que Dios les conserve la vista. Perdónales Jan, porque no saben lo que hacen.

Rubén Uría