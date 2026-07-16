Perdió los nervios y miró al cielo... ¿Qué dijo Bellingham tras el gol del empate de Argentina?

Las cámaras captaron la reacción de Jude Bellingham, estrella de Inglaterra, tras el gol del empate de Argentina en el minuto 85.

Argentina remontó un gol en contra y ganó 2-1 en la semifinal del Mundial; el domingo jugará la final contra España.

Bellingham, visiblemente frustrado, estalló ante las cámaras tras el empate.

Lionel Messi cedió el balón a Enzo Fernández, que tuvo tiempo de rematar y batir al portero Jordan Pickford.

Según «The Sun», los internautas señalaron que Bellingham, de 23 años, gritó desconcertado: «¡Va justo al centro de la portería!».

Un usuario publicó en X: «Beckford no es culpable; mantuvo el partido vivo demasiado».

Otro escribió: «El chico estaba desolado. Ni en sus sueños más descabellados habría imaginado esta remontada», y alguien más añadió: «¡Su reacción no tiene precio! Se nota que se lo ha tomado muy a pecho».

Otro ironizó: «Habría sido 1-4 sin Pickford».

Pese a todo, otros lo defendieron: «Solo quería llegar a la final. Lo siento mucho por él».