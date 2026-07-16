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Abobakr El Mokadem

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Perdió los nervios y miró al cielo... ¿Qué dijo Bellingham tras el gol del empate de Argentina?

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
J. Bellingham
J. Pickford
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EE. UU.

Argentina remontó un gol en contra y ganó 2-1.

Las cámaras captaron la reacción de Jude Bellingham, estrella de Inglaterra, tras el gol del empate de Argentina en el minuto 85.

Argentina remontó un gol en contra y ganó 2-1 en la semifinal del Mundial; el domingo jugará la final contra España.

Bellingham, visiblemente frustrado, estalló ante las cámaras tras el empate.

Lionel Messi cedió el balón a Enzo Fernández, que tuvo tiempo de rematar y batir al portero Jordan Pickford.

Según «The Sun», los internautas señalaron que Bellingham, de 23 años, gritó desconcertado: «¡Va justo al centro de la portería!».

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Un usuario publicó en X: «Beckford no es culpable; mantuvo el partido vivo demasiado».

Otro escribió: «El chico estaba desolado. Ni en sus sueños más descabellados habría imaginado esta remontada», y alguien más añadió: «¡Su reacción no tiene precio! Se nota que se lo ha tomado muy a pecho».

Otro ironizó: «Habría sido 1-4 sin Pickford».

Pese a todo, otros lo defendieron: «Solo quería llegar a la final. Lo siento mucho por él».

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