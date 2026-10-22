Compartir Sigue a GOAL en Google

Bruno Guimaraes ha revelado que pasó noches sin dormir antes de cerrar su sonado traspaso del Newcastle United al Arsenal. El centrocampista brasileño admitió que rompió a llorar tras despedirse de sus compañeros de equipo durante un verano convulso en St James' Park.

Anuncios

Una difícil salida para Guimaraes en verano

Guimaraes ha admitido que su sonado traspaso al Arsenal este verano le provocó innumerables noches sin dormir. El centrocampista de 28 años completó un traspaso de 75 millones de libras (100 millones de dólares) al norte de Londres después de buscar activamente un nuevo reto.

El brasileño dejó St James' Park durante un mercado de fichajes increíblemente turbulento para el Newcastle. El club vio marcharse a su querido entrenador Eddie Howe, mientras que jugadores clave como Anthony Gordon y Sandro Tonali también fueron vendidos. Pese a que el director deportivo del Newcastle, Ross Wilson, había declarado públicamente que el club no quería vender a su capitán, Guimaraes acabó logrando la salida que deseaba.

Noches sin dormir y despedidas entre lágrimas

El internacional brasileño forjó un vínculo increíble con la afición del Newcastle durante sus cuatro exitosos años en el club. En declaraciones a los periodistas tras el reciente empate 2-2 del Arsenal ante el Bayern de Múnich en la Champions League, explicó el coste emocional de su salida.

«Me costó despedirme», admitió Guimaraes, según recoge The Guardian. «Recuerdo que lloré cuando me despedí de mis compañeros. Ellos también lloraban porque allí éramos una familia. Pasé muchísimas noches sin dormir porque fue difícil para mí y para mi familia. Pero a veces en la vida hay que tomar decisiones y yo sentía que necesitaba un nuevo reto. Le deseo lo mejor al Newcastle porque me trataron muy bien. Simplemente había llegado el momento de seguir adelante y también estoy disfrutando de mi etapa aquí, en el Arsenal».

Getty Images

Anuncios Anuncios

En busca de un reto completamente nuevo

Guimaraes deja un gran legado en el noreste, después de haber sido nombrado capitán del club en 2024. Contribuyó a que el Newcastle conquistara la Carabao Cup de 2025 con una victoria sobre el Liverpool, poniendo fin a una espera de 70 años para ganar un gran título nacional. Al recordar sus logros, consideró que lo había dado absolutamente todo por el proyecto.

Related Topics

«Creo que lo hice muy bien en el Newcastle», afirmó, según recoge ESPN. «Ganamos un título después de 70 años. Nos clasificamos dos veces para la Champions League. Llegamos a dos finales. Creo que hice todo lo que pude por el club. Les deseo lo mejor porque me trataron muy bien. Simplemente había llegado el momento de seguir adelante. También estoy disfrutando de mi etapa aquí, en el Arsenal».

Adaptado a la vida con Arteta

Los comienzos de Guimaraes en el Arsenal fueron frustrantes debido a una persistente lesión en la ingle. Sin embargo, ya se ha asentado: ha disputado 13 partidos y recientemente ha sido titular en dos encuentros consecutivos de la Champions League.

Anuncios

El exigente planteamiento táctico de Mikel Arteta ya le ha impresionado mucho. El jugador de 28 años está ahora plenamente centrado en ganar títulos en el norte de Londres junto a sus nuevos compañeros.

«Siempre está un poco obsesionado con los vídeos y con la manera de hacer que nos sintamos mejor sobre el terreno de juego», reveló Guimaraes. «Creo que tenemos un entrenador de primer nivel, con una mentalidad de primer nivel. Queremos ganar todo lo posible».