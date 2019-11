Pepe Mel desvela las claves de Pedri: "Es perfecto para el Barcelona"

Pepe Mel, el entrenador que le hizo debutar en el fútbol profesional, analiza el juego de la nueva sensación del fútbol canario para el NxGn de Goal.

NxGn

Nacido en noviembre, Pedri González (Tegueste, , 2002) está acostumbrado desde que era un niño a ser el más pequeño del equipo, como le sucede ahora que se ha convertido en profesional con solo dieciséis años en el que le ha visto nacer como futbolista después de debutara el pasado 18 de agosto en la derrota frente al de la mano de Pepe Mel. "Siempre me ha importado poco la edad, me fijo más en la actitud y las prestaciones que da el jugador" señala el técnico que confió en él en declaraciones a Goal para señalar que "el año pasado cuando llegamos vimos partidos del Juvenil y pensamos que si era capaz de hacer lo mismo con profesionales podía llegar a marcar una época".

Mel le probó en la pretemporada ante equipos como el , el o el y Pedri siempre respondió a un nivel alto. "Entonces vimos que no le costaba ni en lo físico, ni en lo táctico, ni en lo técnico" y resolvió darle la titularidad, ya en partido oficial, frente al cuadro maño. Solo la ha abandonado cuando ha recibido la llamada de la selección española sub-17, con la que actualmente brilla en el Mundial de . "Su mayor cualidad es que con dieciséis años entiende el juego muy bien" destaca Mel para poner también énfasis en "su capacidad de asociación", una circunstancia que le hace pensar que, indudablemente, "es un jugador de tipología Barcelona".

El club catalán, a diferencia de un que titubeó demasiado a la hora de ficharle, no dudó en pagar cinco millones de euros para hacerse con sus servicios e incorporarle el próximo verano. Mel considera que "el ha realizado una buena inversión y, con la edad que tiene, se puede permitir el lujo de dejarle en cualquier equipo profesional" y hasta le abre la puerta a mantenerle en la plantilla en calidad de cedido "porque conmigo sabe que no tendrá impedimentos para jugar". Es evidente que el técnico isleño no tiene ninguna duda en cuanto a su proyección en azulgrana y advierte que "puede jugar en cualquiera de las dos posiciones de interior aunque hay que tener en cuenta que se siente más cómodo por la izquierda". Incluso puede ocupar la demarcación de extremo izquierdo, "un poco como hacía Andrés Iniesta" apunta Mel.

"Pedri es muy parecido a Iniesta, de hecho" y lo resume asegurando que "entiende muy bien los espacios, cuándo tiene que irse para dentro y dejar espacio al lateral o cuándo y cómo realizar las superioridades numéricas en zonas intermedias". El centrocampista no ha decepcionado ni un poco a su entrenador, más bien todo lo contrario. "Actualmente ya es un futbolista importante para nosotros" explica. No en vano desde que se fue al Mundial sub17 Las Palmas apenas ha sumado un solo punto en cuatro partidos, si bien hay que tener en cuenta que el equipo ha tenido otras bajas igualmente importantes. De todas formas, en los diez choques anteriores a esta actual mala racha y con Pedri siempre titular, el equipo sólo perdió tres y su joven valor hasta ha celebrado ya tres goles.

Con él en el campo es todo más fácil. "Todo lo hace a través de la pelota, entiende la colocación, cómo perfilarse y mejora a todos sus compañeros con su juego sencillo, es capaz de ver ese pase entre líneas que a otros les cuesta, no necesita muchos toques para encontrar la jugada y a pesar de la edad y de contar con pocos partidos en el fútbol profesional es capaz de ver, siempre con la cabeza arriba, todas las opciones que tiene para elegir siempre la mejor, la que toca". Sin embargo, que nadie piense que se trata de un jugador frágil físicamente hablando.

"Es muy fuerte en este aspecto" señala Mel, quien además desvela cómo en los análisis por GPS que se realizan a los jugadores durante los partidos y los entrenamientos "él siempre es el mejor en lo físico" por lo que, resumiendo, "si un futbolista es físicamente fuerte y en lo táctico es inteligente significa que lo tiene todo para triunfar". Su próxima parada en el camino hacia el éxito debe ser el Camp Nou, un sitio en el que "encajará perfectamente" según Mel y donde "podrá crecer incluso más porque igual que hace mejores a los que tiene alrededor, él también destaca más cuando los que le rodean son futbolistas de calidad". De momento lo está demostrando en el Mundial sub17 y seguirá haciéndolo en Segunda División en Las Palmas. Pero no pierdan de vista su nombre. En un año vestirá de azulgrana, el mejor sitio posible pensando en seguir los pasos de su admirado Iniesta. El futuro, y también el presente, son suyos.