Pep llora a Agüero y Ederson profundiza el dolor

El Kün penó en Lisboa y el brasileño jugó su parte fundamental en la eliminación justificada del City en los cuartos de final ante el Olympique Lyon.

Olympique Lyon es semifinalista de la tras vencer por tres goles contra uno a un sin centrodelantero y con un arquero de rendimiento fatal. Extrañó tanto, pero tanto, a Sergio Agüero, que debe salir obligatoriamente al mercado. En el primer tanto, eso sí, el aporte de Eric García, que al intentar despejar 'asistió' a Cornet significó la ventaja parcial de un elenco francés que, hasta la media hora, era el único cómodo y posicionado.

Kevin de Bruyne abrió el partido. Lo empató, tras una hora de no encontrarse en ninguna zona. Que debía ser el delantero por fuera o el mediapunta, que tanía que sumarse al circuito de pases de Rodri, que era el encargado de asistir. Al brode del descanso, le metió un lujoso pase en diagonal a Sterling que el inglés no pudo finiquitar. Y justo en la hora, se animó a buscar su opción: erró dos veces desde afuera y cuando se posicionó como 9 recibió de Sterling en el punto penal tras una corrida sin oposición y lo empató. Quedaban 20.

Nadie contaba con un Raheem tan impreciso a la hora de pinchar el cantado 2-2 que no fue, aunque todos eran conscientes de que a Anthony Lopes hay que patearle de la forma más segura o destrabar la faena jamás te resultará sencillo. De 7 tiros al arco, controló 6.

Sin Agüero por lesión, todos se postularon a ser el 9. Gabriel también tuvo su inmejorable desperdiciada y apenas inquietó con un disparo directo y su incansable poder de movimiento lo incita, por naturaleza, a alejarse del área. ¿Y Foden? Ni de cambio... Guardiola arrasó con el Real Madrid al arrancar con él en el eje y así controlar con más potencia y piernas. Esta vez no le sobró nada, al área se atrevieron ir pocos y los que lo hicieron no supieron resolverlo. El mejor futbolista de su historia pudo decir algo más, y quedó evidenciado que no tiene suplente y que para Europa al City le falta otro 9.

Ederson confirmó que el top 4 es v/s

A Moraes, suplente en y primero en la consideración skyblue por encima de Claudio Bravo, le pasó por debajo de las piernas el remate a colocar de Moussa Dembélé, el suplente revulsivo que anotó de derecha y de zurda. En su primera anotación, se reclamó falta previa de Dembélé a Laporte que el VAR desestimó. Polémica, aunque a lo más un roce casi invisible, pero nadie se esperaba lo que vendría al cierre: un rebote que dio Ederson en el 3-1 definitivo: Dembélé estaba dónde debía estar, el guion no tenía más correcciones... en las semifinales que soñó.